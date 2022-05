Wedtips: Schiet Cyriel Dessers Feyenoord in Marseille naar de finale?

Woensdag, 4 mei 2022 om 18:00

Olympique Marseille en Feyenoord staan donderdag wederom tegenover elkaar in de halve finale van de Conference League. Voor de Rotterdamse club lonkt de eerste Europese finale sinds 2002, toen enigszins verrassend de UEFA Cup werd veroverd in de eigen Kuip. Marseille daarentegen aast op revanche voor de 3-2 nederlaag van vorige week donderdag op Nederlandse bodem. Samen met TOTO blikken we vooruit op deze halve finale!

Marseille kende een rampzalige generale, want zondag werd in het eigen Stade Vélodrome met maar liefst 0-3 verloren van het Olympique Lyon van trainer Peter Bosz. In de tweede helft ging het helemaal mis tegen een van de grootste rivalen uit het Franse voetbal. Hierdoor is de strijd om de tweede plaats in Ligue 1 weer spannend, want de voorsprong op achtervolgers Stade Rennes en AS Monaco bedraagt nog slechts drie punten. Tijd om lang te treuren is er echter niet, want donderdag komt Feyenoord op bezoek. Marseille, thuis nog zonder nederlaag dit seizoen in Europees verband, werkt zonder nieuwe blessuregevallen of schorsingen toe naar de returnwedstrijd in de Conference League.

Feyenoord kwam dit weekeinde een stuk beter voor de dag. Trainer Arne Slot zag zijn elftal met 1-3 winnen van Fortuna Sittard, waardoor de derde plaats in de Eredivisie nog steviger in handen is van de Rotterdammers. Feyenoord is inmiddels acht wedstrijden op rij ongeslagen in alle competities, wat het nodige vertrouwen moet geven in aanloop naar de kraker in Marseille van donderdagavond. Wat ook vertrouwen geeft is het feit dat de vorige twee uitwedstrijden in de Conference League een overwinningen opleverde. Partizan Belgrado werd in maart met 2-5 verslagen, terwijl Slavia Praag enkele weken geleden op een 1-3 nederlaag werd getrakteerd in de kwartfinale van het derde Europese toernooi.

Bij Marseille zal donderdag waarschijnlijk veel afhangen van Dimitri Payet, tot dusver goed voor drie doelpunten in de Conference League. De sierlijke aanvaller wist echter niet te scoren in De Kuip. Clubtopscorer in het Europese toernooi is Arek Milik, al had de voormalig Ajacied geen basisplaats in het eerste duel met Feyenoord. Aan de kant van Feyenoord zal iedereen extra letten op Cyriel Dessers, met tien treffers topscorer van de Conference League. In de heenwedstrijd wist de Belgische spits tweemaal het net te vinden. De laatste keer dat Feyenoord in Marseille aantrad, in het voorjaar van 2000, werd met 0-0 gelijkgespeeld in de Champions League. In De Kuip werden de Fransen destijds met maar liefst 3-0 verslagen.

