Krankzinnige Friese derby eindigt door twee goals in extremis tóch onbeslist

Zondag, 1 mei 2022 om 14:19 • Tom Rofekamp • Laatste update: 14:27

SC Heerenveen en SC Cambuur hebben zondag in een heerlijk voetbalgevecht de punten gedeeld. In het Abe Lenstra Stadion waren de aartsrivalen enorm aan elkaar gewaagd, wat lang op een gelijkspel leek uit te lopen. In de laatste minuut van de extra tijd dacht Mitchel Paulissen Heerenveen echter in rouw te dompelen met de ogenschijnlijk beslissende 2-3. Op de valreep wist Joost van Aken echter toch nog een punt uit het vuur te slepen voor de thuisploeg: 3-3.

Het verhitte karakter van de Friese derby kwam vanaf het eerste fluitsignaal tot uitdrukking op het veld. Slechts 113 seconden nadat Cambuur had afgetrapt, kon Thom Haye namens de thuisploeg opstomen aan de rechterkant. De winteraanwinst bezorgde de bal met een hoge voorzet bij Anas Tahiri, die Stevens met een kiezelharde inzet kansloos liet: 1-0. Het doelpunt werkte als gazelles voor een troep leeuwen voor Heerenveen. Cambuur werd met de rug tegen de muur gezet en het was wachten op de 2-0, tot de ploeg van interim-trainer Pascal Bosschaart ineens op gelijke hoogte kwam.

Roberts Uldrikis torende bij een voorzet van Patrick Joosten boven alles en iedereen uit en Erwin Mulder - die merkwaardig genoeg ín zijn goal stond - had geen antwoord op zijn kopbal: 1-1. De gelijkmaker gaf de Leeuwarders kracht. Het spel ging nu op en neer en de volgende treffer kon aan beide kanten vallen. Met bijna een halfuur op de klok dacht Sydney van Hooijdonk Heerenveen voor de tweede keer op voorsprong te zetten, maar zijn doelpunt werd afgekeurd vanwege buitenspel. Zes minuten later kreeg de spits alsnog waar hij naar zocht. Haye mocht aanleggen vrije trap en legde de bal op het hoofd van Van Hooijdonk, die deze fraai naar de verre hoek stuurde: 2-1.

4 – Since his debut for @scHeerenveen on 5 February, Thom Haye is the player with the joint-most assists in the Eredivisie over this period (4, level with Emil Hansson). Pinpoint. pic.twitter.com/u8DkMTRiUY — OptaJohan (@OptaJohan) May 1, 2022

Meteen daarna trok Issa Kallon de stand bijna weer gelijk, maar zijn schot verdween in het zijnet. Nadat het publiek in het Abe Lenstra Stadion Nick Bakker voor rust nog af zag haken vanwege een blessure, kreeg het eindelijk een adempauze: rust. Na de onderbreking kwam Cambuur veel beter voorn de dag. Met ruim een uur op de klok ging Kallon naar het gras, waar scheidsrechter Bas Nijhuis in eerste instantie niets in zag. Nadat Nijhuis geroepen werd door de VAR, snelde de arbiter echter naar de zijlijn om de situatie opnieuw te beoordelen. Strafschop, zo oordeelde Nijhuis in tweede instantie; Robin Maulun mocht plaatsnemen achter de bal. De specialist van Cambuur faalde niet en bracht de stand weer in evenwicht.

De elf van interim-trainer Ole Tobiasen gingen nog het meest op jacht naar de winnende treffer. Met name Amin Sarr en invaller Anthony Musabe kreeg nog een gigantische mogelijkheid, maar zag zijn poging in het zijnet belanden. Cambuur leek zich tevreden te stellen met een punt. Toch kwamen de Leeuwarders in de laatste minuut van de extra tijd nog een keer voor de goal. Paulissen dacht in zijn 100ste Eredivisie-duel zijn ploeg de zege te geven. Van Aken besliste met zijn treffer even later op het aller-, állerlaatste moment echter toch anders.