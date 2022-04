Boskamp reageert op Vandaag Inside-schandaal en neemt helder standpunt in

Zaterdag, 30 april 2022 om 13:23 • Dominic Mostert • Laatste update: 13:25

Jan Boskamp heeft voor het eerst gereageerd op de commotie rondom Vandaag Inside. De vaste tafelgast gelooft niets van een vermeende verkrachting door Johan Derksen in diens jongere jaren. Dinsdag zei Derksen dat hij een bewusteloze vrouw had gepenetreerd met een kaars; woensdag liet hij weten dat er van penetratie geen sprake was. Vrijdag werd officieel de stekker uit het programma getrokken, al ziet Boskamp nog wel een opening voor een nieuwe show.

In Koffie met Boskamp op het YouTube-kanaal van Vandaag Inside geeft Boskamp aan dat Derksen 'al tien keer' heeft gezegd te zullen stoppen. "Ik heb de uitzending zelf niet gezien, want ik deed de Champions League-analyse. Maar de kranten in België staan er ook helemaal vol van", reageert Boskamp. Hij heeft de uitspraken wel meegekregen. "Ik mag het niet zeggen, maar ik moest toch glimlachen. Want wat hij vertelde, heeft hij zeker niet gedaan. Ik hoorde dat hij het wat afzwakte, maar ik ken hem zo lang: hij heeft het echt niet gedaan."

"Ik heb geen idee waarom hij het gezegd heeft. Het is zo'n leuk programma, maar daar zo'n kloteopmerking is het programma naar de klote", aldus Boskamp, die benadrukt dat Derksen uit de bocht is gevlogen. "Johan is een wereldgozer, maar dat had hij niet moeten doen. Ik geloof niet dat hij dat gedaan heeft. In deze tijd kun je dit soort dingen niet meer zeggen, ik weet nog steeds niet waarom hij het heeft gezegd. Ik geloof er geen reet van. Dat meen ik echt. Ik ken hem veel te goed: hij heeft het niet gedaan. Nooit. Maar het belangrijkste was dat er zo om werd gelachen."

De voormalig middenvelder was sinds 2010 een van de vaste gasten bij Voetbal Inside en de opvolgers van dat programma. Hij vindt het jammer dat het programma is stopgezet. "Het is jammer, want er was geen enkel programma als Vandaag Inside." Volgens Boskamp staat echter niet vast dat Derksen afzwaait van de mediawereld. "Johan is een apart geval. Ik twijfel er nog steeds aan, want de tv is zijn leven. Dat voelde ik als ik erbij zat."