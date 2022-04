Duitse commentatoren live tijdens uitzending aangevallen door West Ham-fans

Vrijdag, 29 april 2022 om 08:36 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 08:51

Twee Duitse radiocommentatoren zijn donderdagavond live tijdens een uitzending aangevallen door fans van West Ham United. De commentatoren waren aanwezig in het stadion van the Hammers, waar de ploeg van manager David Moyes de eerste confrontatie met Eintracht Frankfurt in de halve finale van de Europa League met 1-2 verloor.

Tim Brockmeier en Philipp Hofmeister, die commentaar deden voor Hessischer Rundfunk, zouden door fans van West Ham zijn besprongen nadat Michail Antonio de ploeg van David Moyes in de 21ste minuut op gelijke hoogte had gebracht in het London Stadium. Op een geluidsfragment is te horen hoe Hofmeister onthult dat de headset van zijn collega Brockmeier live in de uitzending wordt afgerukt en op de grond wordt gegooid.

Unsere beiden hr-Reporter Philipp Hofmeister und Tim Brockmeier sind beim Halbfinal-Hinspiel von Eintracht Frankfurt kurz nach dem Ausgleich von West Ham im Stadion körperlich attackiert worden. Manche Leute, ey. Alles Gute für euch beiden!#SGE #SGEuropa #whuSGE pic.twitter.com/YwP1y1fueh — FUSSBALL 2000 (@FUSSBALL2000) April 28, 2022

“We worden hier aangevallen. Ze hebben de headset richting mijn collega Tim gegooid. Ik moet hier even van bijkomen. We moeten kijken of we hier wat beveiligingspersoneel kunnen krijgen”, zo geeft Hofmeister in het geluidsfragment aan. “Je hebt constant het gevoel dat er iets van achteren kan komen, een klap of iets dergelijks. Mijn dromen over het Engelse voetbal zijn in duigen gevallen.”

West Ham heeft het incident veroordeeld. “De club is op de hoogte van het incident en zal zich inspannen om de dader te identificeren”, zo geeft een woordvoerder van de Premier League-club aan. “In lijn met ons zerotolerance-beleid, zal van iedereen die wordt geïdentificeerd de details aan de politie worden doorgegeven. Zij krijgen een toegangsverbod voor onbepaalde tijd en mogen het London Stadium niet in. Er is geen plaats voor dit soort gedrag.”