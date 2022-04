Rangnick ontkent 'dossier of shame' voor Ten Hag: ‘Absoluut niet waar!'

Donderdag, 28 april 2022 om 15:41 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:42

Met nog vier wedstrijden te gaan wordt er bij Manchester United alvast met een schuin oog naar volgend seizoen gekeken. Ralf Rangnick zal zijn taken als interim-manager na afloop van dit seizoen neerleggen en wordt adviseur bij United. Erik ten Hag neemt vanaf komend seizoen de honneurs waar bij de Engelse grootmacht en Rangnick geeft aan dat het mislopen van Europees voetbal weleens een voordeel zou kunnen zijn voor de Nederlandse trainer.

“Dat is absoluut niet waar!”, reageert Rangnick in een gesprek met Sky Sports, wanneer hem wordt gevraagd of hij een 'dossier of shame' voor Ten Hag heeft samengesteld over de ‘onprofessionele’ selectie. “Het bestuur heeft mij ook niet gevraagd om een dossier te maken voor hen of voor Erik. Ik heb ook tegenover niemand de houding van de spelers bekritiseerd of gezegd dat ze onprofessioneel zijn. Daar heb ik nooit iets van gemerkt. Maar natuurlijk zoeken ze wel naar oorzaken van de teleurstellende resultaten.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De Duitser heeft nog niet met Ten Hag gesproken. "Zijn focus ligt nu op Ajax en het winnen van de titel. Wanneer hij tijd heeft, ben ik beschikbaar", zo vervolgde de interim-manager zijn verhaal. Rangnick kijkt uit naar de samenwerking met Ten Hag. "Ik kijk ernaar uit om als adviseur te helpen, zo veel als Erik wil. Voor mij is het belangrijk dat ik samen met Erik en de scouting aan een nieuwe selectie kan bouwen, met kwaliteit en mentaliteit. Dan mag Erik samen met zijn staf de spelers ontwikkelen en de club naar een tijdperk leiden waar het hoort te staan."

Waar Rangnick met zijn ploeg strijdt om het seizoen zo goed mogelijk af te sluiten, geeft de Duitser wel aan dat het wellicht een voordeel kan zijn als United naast Europees voetbal grijpt. “Het kan een voordeel zijn, maar dat betekent niet dat we het nu laten lopen. We zijn het verplicht om resultaten te halen. Dat is dan weer goed voor het gevoel en de sfeer in aanloop naar het nieuwe seizoen.” De ex-trainer van onder meer Schalke 04 haalt het voorbeeld van Jürgen Klopp aan, die met Liverpool in zijn eerste volledige seizoen bij de Engelse club geen Europese verplichtingen had en de club richting de Champions League leidde door met the Reds dat seizoen op een vierde plek te eindigen.

Manchester United is na de 3-1 nederlaag bij Arsenal het zicht op een een Champions League-ticket verloren. Met nog vier wedstrijden te gaan bedraagt de achterstand op nummer vier Arsenal zes punten en bovendienheeft de Londense club een wedstrijd tegoed. Wolverhampton Wanderers, momenteel de nummer acht in de Premier League, heeft met nog een extra wedstrijd te spelen ten opzichte van United, een achterstand van vijf punten op the Red Devils. De nummer zeven in de competitie plaatst zich voor de Conference League, waar alle plekken daaronder geen recht geven op een ticket voor Europees voetbal.