Van Gangelen: ‘Hij is zes kilo kwijtgeraakt en heeft nu een afgetrainde kop’

Zondag, 24 april 2022 om 20:01 • Dominic Mostert

Orkun Kökçü krijgt de nodige complimenten na de overwinning van Feyenoord op FC Utrecht (2-1). De middenvelder strooide met passes: hij gaf liefst negen voorzetten en was de speler met de meeste passes op de helft van de tegenstander (64). Bij Dit was het Weekend stelt Kees Kwakman dat Kökçü 'de beste man bij Feyenoord' was tijdens de wedstrijd tegen FC Utrecht. Evenals Kenneth Perez en Jan Joost van Gangelen merkt Kwakman dat Kökçü in de loop van het seizoen een stuk fitter is geworden.

"Ik vond hem echt heel goed in zijn passing", concludeert Kwakman in het praatprogramma. "Hij had op de helft van de tegenstander de meeste passes en hij had de hoogste passnauwkeurigheid op het laatste derde van het veld. Daar neem je in het algemeen de meeste risico’s in de passes." De analist ziet de ontwikkeling van Kökçü 'met ups en downs'. "Maar er zit inmiddels wel iets meer in. Hij heeft heel goede passes verstuurd. Soms loopt hij ook door met de bal en komt hij in het zestienmetergebied. Er zit meer dynamiek in. Ik vond hem vandaag als een van de weinigen bij Feyenoord heel aardig spelen."

De vraag of Kökçü toe is aan een transfer, valt bij Kwakman niet goed. "Er moet altijd maar geroepen worden: ‘Is hij al goed genoeg om weg te gaan?’ Ik weet ook wel dat dat voortkomt uit het feit dat AS Roma een keer is langsgekomen voor ‘m. Maar waarom moet altijd gevraagd worden of hij al weg kan? Laat hem zich lekker ontwikkelen bij Feyenoord. Je ziet dat hij zich nu goed ontwikkelt onder een nieuwe trainer, ook in zijn mindere facetten. Hij is ook fitter geworden. Laat hem lekker doorgaan." Kökçü heeft een contract tot medio 2025 en heeft geen vertrekwens uitgesproken. Hij werd ook al in verband gebracht met Leicester City, Leeds United en Juventus. In de discussie over de fitheid van Kökçü stelt Van Gangelen dat Kökçü een ‘kilootje of zes’ is kwijtgeraakt. “Hij heeft nu echt een afgetrainde kop.”

"Zijn grootste winst is fitheid", vult Perez aan. "Hij probeert nu meer snelheid in z’n spel te krijgen. Vorig jaar leek het soms een veteraan op het veld, terwijl hij nog heel jong is. Nu probeert hij wel te versnellen met de bal. Het is nog niet helemaal waar het moet zijn, daarom denk ik dat dit jaar heel belangrijk is geweest. Hij moest nog fit worden en begrijpen worden wat er gevraagd wordt op een iets hoger niveau." Volgens de analist kan Kökçü onder meer werken aan zijn schot. "Mensen zeggen dat hij een goed schot heeft, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Hij is ook niet voor niets een linie of anderhalf teruggegaan, want hij had te weinig goals en assists. Als je op nummer 10 hebt gestaan en nu op 6 speelt, mag je à la Lasse Schöne nog wel wat goals maken. Schöne doet dat met zijn geweldige traptechniek. Je moet oefenen, oefenen, oefenen."