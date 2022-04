Heftige confrontatie tussen fans Spakenburg en Kozakken Boys

Dinsdag, 19 april 2022 om 10:28 • Laatste update: 10:35

Het is maandagavond tot een confrontatie gekomen tussen supporters van SV Spakenburg en Kozakken Boys. Na afloop van het door Spakenburg met 3-1 gewonnen duel in de tweede divisie wisten supportersgroepen van beide clubs bij elkaar te komen, waarna rake klappen werden uitgedeeld. De politie moest eraan te pas komen om de fans met onder meer een politiehond uit elkaar te drijven.

Volgens het Algemeen Dagblad probeerden supporters van Kozakken Boys na het laatste fluitsignaal bij de supportersvakken van Spakenburg te komen. Op beelden die op internet circuleren is te zien hoe fans in de hekken hangen en rake klappen worden uitgedeeld aan twee jongens die in de hoek van een afscheiding staan. De beelden zijn gedeeld door BuSpa, een nieuwsplatform van Bunschoten, Spakenburg en Eemdijk. Onder meer een vader met een kind op zijn arm probeert de hooligans tot kalmte te manen.

Onregeldheden na voetbalwedstrijd Spakenburg-Kozakkenboys. Na het laatste fluirsignaal werd het buiten het sportpark onrustig. pic.twitter.com/WJdKdLKE0L — BuSpa (@bu_spa) April 18, 2022

Naast de vechtpartijen zou een band van een supportersbus van Kozakken Boys zijn lek gestoken. Het is niet duidelijk of dit tijdens of na de wedstrijd is gedaan. Persvoorlichter Jim Donkers van Spakenburg ontkent, in tegenstelling tot eerdere berichtgevingen, dat er excuses zijn gemaakt richting de bezoekers uit Werkendam. "Het is heel vervelend wat er is gebeurd, maar wij zijn hier niet verantwoordelijk voor", aldus Donkers. Het is niet voor het eerst dit seizoen dat beide supportersgroepen het op elkaar gemunt hebben. Eerder dit seizoen kon een confrontatie ternauwernood worden voorkomen.

Spakenburg zit al enige tijd in de maag met een groep die zich de Harde Kern Spakenburg (HKS) noemt. De zogeheten fans uiten bedreigingen en intimidaties aan spelers, bestuursleden en vrijwilligers van de club. De uitwedstrijd tegen Scheveningen op 28 augustus mondde uit in vernielingen, bij de thuiswedstrijd tegen Katwijk werd een plastic tas met zelfgemaakte slagwapens gevonden. "Als er al een harde kern is, dan bestaat die uit de onderhoudsploeg, het mediateam, het barpersoneel, de trainers, leiders, sponsorcommissie, stewards, technische commissie en de supportersvereniging De Stormvogel", schreef het clubbestuur onlangs in een statement.