Ajax aast op Braziliaanse middenvelder

(The Mirror)

Reece James staat op de radar van Real Madrid. De wingback van Chelsea maakt indruk voor zowel club als land en heeft daarmee de interesse gewekt van Carlo Ancelotti. (The Mirror)

Manchester United heeft een prijskaartje van circa 48 miljoen euro op het hoofd van Dean Henderson geplakt. Tottenham Hotspur wordt in verband gebracht met de tweede doelman van the Red Devils , die dus niet goedkoop zal zijn. (Daily Star)

De Amsterdammers overwegen een bod uit te brengen van vijf miljoen euro op de middenvelder van Corinthians, die vooral indruk maakt in het Onder 20-elftal.