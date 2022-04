Piqué betrokken bij Supercopa-deal van 240 miljoen, 24 miljoen in eigen zak

Maandag, 18 april 2022 om 11:13 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 11:25

Gerard Piqué is door el Confidencial in verlegenheid gebracht. De Spaanse krant meldt dat de centrumverdediger betrokken is bij de deal om de Supercopa, die sinds 2020 in Saudi-Arabië wordt gespeeld. Met de deal zou 40 miljoen euro per jaar gemoeid zijn, waarvan maar liefst 4 miljoen euro per annum naar Kosmos Holding wordt overgemaakt, het bedrijf dat Piqué in 2017 oprichtte.

De opzet van de Spaanse Supercopa is in 2019 aangepast. Waar het toernooi eerder bestond uit een wedstrijd tussen de landskampioen en de bekerwinnaar van Spanje, is het sinds drie jaar geleden een minitoernooi geworden tussen vier Spaanse ploegen. Naast de landskampioen en de bekerwinnaar kunnen sindsdien ook de runners-up van beide toernooien op een uitnodiging rekenen. De Supercopa wordt sinds de aanpassing georganiseerd door Saudi-Arabië, dat een contract van zes jaar heeft met de RFEF waar volgens el Confidencial een bedrag van 240 miljoen euro mee gemoeid is.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Piqué was met zijn bedrijf Kosmos, een contentbedrijf dat hij in 2017 heeft opgericht, mede verantwoordelijk voor de deal met Saudi-Arabië. Hiervoor wordt het bedrijf van Piqué royaal beloond. Kosmos kan door de Supercopa-deal 4 miljoen euro per jaar van het zesjarige contract tegemoet zien, 24 miljoen euro in totaal. El Confidencial onderschepte gesprekken tussen Piqué en de bondsvoorzitter Luis Rubiales over de deal. “Geri, gefeliciteerd. En ik heb het niet over de geweldige wedstrijd van gisteren of je doelpunt”, zei Rubiales op 15 september 2019 na de wedstrijd van Barcelona tegen Valencia (5-2 voor Barcelona). “Ik bedoel dat het al na twaalf uur is en de overeenkomst met Saudi-Arabië dus is bekrachtigd. Bedankt voor alles en je kan voor alles wat je nodig hebt bij mij terecht."

Op de persconferentie voor de Supercopa-editie van 2020 gaf Rubiales al toe dat het bedrijf van Piqué had geholpen met de totstandkoming van de deal. De bondsvoorzitter gaf hierbij aan dat de RFEF niet direct betaalde aan Kosmos, maar dat het hielp met commissies innen. Voor deze manier van betaling werd gekozen door de Spaanse voetbalbond om de ethische code van belangenverstrengeling niet te overtreden. Eerder kwam Kosmos al in het nieuws door bemiddeling van de Rakuten-sponsordeal met Barcelona. Ook hier leek sprake van belangenverstrengeling, aangezien Piqué een contractspeler van Barcelona is.