Geweldige opsteker voor Peter Bosz; historisch snel doelpunt na de pauze

Zondag, 17 april 2022 om 19:01 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:03

Olympique Lyon heeft zondag de grootste competitiezege van het seizoen geboekt. De ploeg van trainer Peter Bosz veegde de vloer aan met Girondins Bordeaux: 6-1. Daarmee spoelde Lyon de kater weg van de Europa League-uitschakeling van donderdagavond. Het meest opvallende doelpunt was de 4-0: Romain Favre scoorde binnen tien seconden na de rust en maakte daarmee het snelste doelpunt van Lyon in de 21ste eeuw in een tweede helft. Het is tevens de snelste Ligue 1-goal na de rust sinds Opta de statistieken bijhoudt (2006/07).

Bosz kon de opsteker goed gebruiken. Van de voorgaande zes officiële wedstrijden won Lyon er slechts één; de 0-3 nederlaag tegen West Ham United vormde een pijnlijk dieptepunt in het wisselvallige seizoen. Lyon scoorde driemaal tussen minuut 20 en 34. Het openingsdoelpunt kwam van Moussa Dembélé, die na een scherpe voorzet van Malo Gusto voor zijn bewaker kwam en tegendraads raak kopte in de linkerhoek.

De 2-0 kwam voort uit een grote keepersfout. Gaëtan Poussin wilde de bal wegtrappen, maar raakte de bal volledig verkeerd en stelde Karl Toko Ekambi in staat om van dichtbij te scoren. Lucas Paquetá bepaalde vervolgens de ruststand. In een chaotische situatie binnen het strafschopgebied kreeg de aanvallende middenvelder als eerste op overtuigende wijze zijn voet tegen de bal en hij vond de linkerhoek. Girondins Bordeaux, met Javairô Dilrosun op de bank en vanaf minuut 64 op het veld, kwam er nauwelijks aan te pas.

Slechts tien seconden na het begin van de tweede helft voerde Lyon de score verder op. Faivre nam samen met Dembélé de aftrap, zag zijn ploeggenoot meerdere tegenstanders bezighouden en reageerde attent op diens voorzet: 4-0. Toko Ekambi scoorde halverwege het tweede bedrijf met een diagonaal wippertje na een steekpass van Jeff Reine-Adelaide. Sekou Mara deed iets terug uit een beheerste strafschop na een overtreding van Rafael da Silva op hemzelf, maar Dembélé zorgde in de blessuretijd voor de 6-1. Lyon staat achtste in de Ligue 1 en is daarmee nog ver verwijderd van Europees voetbal.