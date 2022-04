Het jeugdproduct dat ineens profiteert van de trainerswissel bij De Graafschap

De Keuken Kampioen Divisie geldt al decennialang als kraamkamer voor binnen- en buitenlandse talenten en ook dit seizoen lopen er op het tweede niveau weer veel voetballers met potentie rond. Voetbalzone, de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie, licht wekelijks een van deze talenten uit, met deze keer aandacht voor Camiel Neghli, die na de trainerswissel plotseling een basisplaats heeft veroverd bij De Graafschap.

De wedstrijd tussen FC Eindhoven en De Graafschap was 33 minuten oud toen Camiel Neghli een lange pass van Roland Baas zijn kant op zag komen. In plaats van voor de op het eerste oog meest logische optie te kiezen door de bal aan te nemen, koos de twintigjarige middenvelder annex buitenspeler ervoor om zich dankzij een subtiel tikje met de linkervoet dusdanig te lanceren dat tegenstander Maarten Peijnenburg op een onoverbrugbare achterstand werd gezet. “Het is lekkerder dan een intikker. Dit is mijn kwaliteit, om zoiets te creëren. Dus het was niet onbekend, dat het de eerste keer is dat ik dit doe”, vertelt Neghli over de actie die uiteindelijk zijn eerste doelpunt van dit seizoen opleverde. Mede daardoor verdiende hij voor het eerst een plek in het Elftal van de Week van Voetbalzone en de Keuken Kampioen Divisie.

“Ik zag het voorbijkomen, De Graafschap had het ook gedeeld. Het is leuk, maar ik doe het niet per se daar voor. Het is altijd fijn om erkenning te krijgen, we werken er hard voor”, beaamt Neghli. Maar het belangrijkste: met zijn doelpunt gaf hij interim-trainer Jan Vreman een belangrijke reden om zijn basisplaats te handhaven. Vreman nam vorige maand tot het einde van het seizoen het stokje over van de ontslagen Reinier Robbemond en nam Neghli direct in zijn eerste wedstrijd tegen MVV Maastricht (1-3 nederlaag) op in zijn basiselftal, waarmee hij voor het eerst aan de aftrap stond in de hoofdmacht van De Graafschap. Verwacht? Nee, Neghli erkent in alle eerlijkheid dat Vreman hem op diens eerste training daags voor het duel met MVV daarmee verraste.

“Bij de vorige trainer stond ik er gewoon minder op, dus dan zie je zoiets niet aankomen. Je weet dat je met een nieuwe trainer meer kansen kan krijgen, maar direct basis... Nee, dat had ik niet verwacht”, knikt Neghli. Het jeugdproduct van De Graafschap - dat hem op dertienjarige leeftijd weghaalde bij FC Twente - maakte vorig seizoen onder Mike Snoei al zijn debuut in eerste elftal. Met reeds acht invalbeurten achter zijn naam begon Neghli met de nodige persoonlijke verwachtingen aan de voorbereiding op dit seizoen. “Ik had voor dit seizoen het doel om het team te helpen, dat doe je door te spelen. Je wil jezelf bewijzen. Natuurlijk speelt je leeftijd een rol in het aantal speelminuten. Maar als je goed genoeg bent, hoor je in principe te spelen. Je wil zoveel mogelijk spelen, om jezelf te laten zien én het team te kunnen helpen.”

“Ik had het gevoel dat het kon, daar ging ik voor. Dan loopt het anders. Tja, dat kan altijd. Je hebt meer dan elf spelers in de selectie, dus je hebt te maken met de keuzes van de trainer”, constateert Neghli nuchter. Robbemond deed in de eerste seizoenshelft maar weinig een beroep op hem. Slechts vijf keer kreeg hij een handvol minuten om zich te laten zien, de rest van de wedstrijden bleef hij negentig minuten op de reservebank. Na de winterstop behoorde hij zelfs een tijdje niet eens tot de wedstrijdselectie van De Graafschap. “Daar heb ik altijd wel mee kunnen omgaan. Ik heb hard gewerkt om fit te blijven, dus dat betaalt zich nu misschien wel uit. Ik heb er ook wel in de jeugd mee te maken gehad, dus het was niet nieuw voor me. Dat scheelt ook wel, anders komt het toch misschien wel aan als een hardere klap. Je leert er altijd wat van, zowel in makkelijke als in moeilijke tijden. Het is belangrijk om verder te gaan en er beter uit te komen. Ik vind het leuk om aan mensen te laten zien hoe goed ik kan voetballen. Dus als je dat niet kan doen, geeft dat een vervelend en irritant gevoel. Als je iedere week meereist naar de wedstrijden en niet aan spelen toekomt, krijg je het gevoel dat je er niet toe doet voor het team. Dat was het vervelendst, denk ik.”

Oussama El Azzouzi probeert de bal voor de voeten van Neghli weg te tikken tijdens de wedstrijd tussen De Graafschap en FC Emmen (1-1).

De situatie van Neghli veranderde kort voor het ontslag van Robbemond al iets, want in zijn laatste wedstrijd als trainer tegen Roda JC Kerkrade kwam hij na een halfjaar niet te hebben gespeeld weer eens als invaller in het veld. Het vertrek van Robbemond en de komst van Vreman hebben het perspectief voor Neghli echter definitief veranderd. “Als de trainer je in de basis zet, doet hij in jouw ogen nooit wat verkeerd. Maar we hebben geen speciale band ofzo, ik denk dat hij met iedereen goed overweg kan. Ik kende hem wel, maar heb hem nooit als trainer gehad in de jeugd. Als je in een slechte periode zit en er komt een nieuwe trainer, weet hij ook wel dat er wat moet veranderen. Dus ik had ergens wel het gevoel dat er meer kansen zouden kunnen komen. Maar dan vooral als invaller, dan was het aan mij geweest om op de trainingen en in de wedstrijden een basisplaats af te dwingen. Nu heb ik direct een basisplaats gekregen, maar dan moet je nog steeds laten zien dat je die wil behouden. Een doelpunt helpt natuurlijk wel om je extra te bewijzen of te laten zien.”

“Ik zit lekker in mijn vel, dus dan ga je als aanvallende speler makkelijker voetballen. Alles lukt beter, je zit er lekkerder in. Dat heeft te maken met vertrouwen. Alles is wat leuker dan wanneer je wissel zit en moet hopen op een invalbeurt. Je kijkt meer uit naar de trainingen of naar de club te komen, alles is beter en leuker voor je gevoel”, gaat Neghli verder. Dat hij zichzelf een aanvallende speler noemt, heeft te maken met het feit dat zijn positie in het eerste van De Graafschap misschien nog niet helemaal duidelijk is. Neghli speelde in de jeugdopleiding van De Graafschap als aanvallende middenvelder, maar werd dit seizoen ook als rechts- of linksbuiten gebruikt en speelde tegen MVV nog op de linkerflank van de voorste linie. In de drie daaropvolgende wedstrijden - tegen FC Eindhoven, FC Emmen en FC Volendam - fungeerde hij als acht, op een middenveld met de defensiever ingestelde Jesse Schuurman en meer aanvallende Philip Brittijn.

“Het maakt mij niet zoveel uit. In de jeugd speelde ik altijd als tien en de laatste twee jaar werd ik meer gebruikt als buitenspeler. Ik denk dat ik gevaarlijker ben op het middenveld, met mijn diepgang. Maar als buitenspeler kan ik ook goed uit de voeten, dat vind ook wel een fijne positie. Om met snelheid wat te kunnen creëren”, reageert Neghli gevraagd naar zijn favoriete positie. Hij omschrijft zichzelf als ‘iemand met loopvermogen, die redelijk snel en vaardig aan de bal is, makkelijk overtalsituaties creëert door mensen uit te spelen of een bepaalde bal te geven en redelijk creatief is en van daaruit een man kan passeren’. Maar tegelijkertijd beseft Neghli dat hij zijn verdedigende kwaliteiten nog moet bijschaven.

Neghli viert zijn doelpunt tegen FC Eindhoven.

“Ik merk dat de tweede bal vaker voor mij moet zijn. Ik hoef er niet per se meer gevoel voor te hebben, want vaak zie ik wel waar die valt. Maar ik moet ‘m wel vaker winnen of harder het duel aangaan. Ik kan ook nog wel wat meer rust bewaren bij de laatste keuze. Dat zijn de twee punten waar ik extra aandacht aan geef. Al moet ik zeggen dat ik al langer bezig ben met het laatste punt, dus ik zie daar zelf wel al verbetering in.” Wat helpt in die ontwikkeling, zijn speelminuten. Ook in fysiek opzicht, want als basisspeler merkt hij dat de benen na een minuut of tachtig nog wel ‘vollopen’.

Wat denkt Neghli nodig te hebben om zijn basisplaats bij De Graafschap te behouden? “Het is belangrijk om in het proces van het team te spelen, dus je taken goed uitvoeren. En daar je eigen kwaliteiten aan toevoegen, dus in mijn geval diepgang en zoveel mogelijk creëren. Dan kan ik zeker wat toevoegen aan het team en mijn basisplaats behouden. Maar dat is wel een kwestie van het goed blijven doen, je moet niet verslappen”, zo luidt zijn antwoord. Als dat lukt, gaat Neghli een rol spelen in de beslissende fase van het seizoen waarin De Graafschap in zijn woorden ‘sowieso’ de play-offs gaat halen. “Dat is makkelijk haalbaar. We moeten een zo goed mogelijk gevoel opbouwen richting de play-offs, dan kun je best wat gaan doen met het team.”

Naam: Camiel Neghli

Geboortedatum: 6 november 2001

Club: De Graafschap

Positie: aanvallende middenvelder annex buitenspeler

Sterke punten: snelheid, passing, techniek