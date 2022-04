Dinsdag, 12 April 2022

Ajax laat oog vallen op nieuwe doelman

Leandro Trossard is een van de spelers die op de radar van Newcastle United staat. De vleugelaanvaller maakt momenteel indruk bij Brighton & Hove Albion, waardoor de interesse van the Magpies is toegenomen. (Daily Mail)

Tottenham is de laatste in een lange rij clubs die belangstelling heeft in Youri Tielemans. De middenvelder van Leicester City kon eerder al rekenen op belangstelling van Liverpool en Arsenal en wil het liefst in de Premier League actief blijven. (Calciomercato)

Ajax heeft in de zoektocht naar een nieuwe doelman zijn oog laten vallen op Ersin Destanoglu. De sluitpost is een belangrijke basiskracht bij Besiktas, waar hij dit seizoen in 37 officiële duels 49 tegentreffers moest incasseren. (Ertan Süzgün)

Juventus overweegt komende zomer serieus om een bod uit te brengen op Antony. De aanvaller van Ajax heeft ook de aandacht getrokken van Bayern München en Manchester United en moet de Amsterdammers zo’n 35 miljoen euro opleveren. (Calciomercato)

Aston Villa heeft gesprekken gevoerd met Matthias Ginter. De verdediger beschikt bij Borussia Mönchengladbach over een aflopend contract en is dus vrij om met geïnteresseerde clubs te praten. (Sky Deutschland)