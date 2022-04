Feyenoord recht de rug na bliksemstart van Heracles en scoort viermaal

Zondag, 10 april 2022 om 18:37

Feyenoord heeft zondag geen fout gemaakt in de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo. De nummer drie van de Eredivisie kwam razendsnel op achterstand, maar rechtte de rug zonder al te veel problemen: 1-4. Door de overwinning heeft Feyenoord weer een voorsprong van drie punten op FC Twente. Heracles staat op de dertiende plaats. Alleen het uitvallen van Guus Til en Luis Sinisterra baart Feyenoord wellicht zorgen.

Cyriel Dessers had een basisplaats tegen zijn oude club, wat ten koste ging van Bryan Linssen. Heracles kende een droomstart: al na 44 seconden kwam de thuisploeg op voorsprong. Anas Ouahim maakte meters aan de achterlijn en speelde de bal terug naar Lucas Schoofs, wiens lage afstandsschot werd verlengd door een hakbal van Sinan Bakis vlak voor het doel: 1-0. Gernot Trauner hief buitenspel op. Feyenoord boog de achterstand nog voor de rust om in een voorsprong. De gelijkmaker kwam op naam van Orkun Kökçü. De middenvelder ging in het zestienmetergebied een combinatie aan met Reiss Nelson en scoorde uit een schier onmogelijke hoek, omdat doelman Koen Bucker geen controle kreeg over de bal.

Heracles kwam goed weg toen Anas Ouahim na 25 minuten slechts een gele kaart kreeg voor een grove tackle op de enkel van Til. In de slotfase van de eerste helft zette Feyenoord aan in de zoektocht naar de voorsprong. Een verrassende poging van Tyrell Malacia in de korte hoek spatte uiteen op de paal, maar even daarna volgde toch de 1-2. Heracles kon de bal niet wegwerken na een corner en uiteindelijk knalde Nelson raak in de scrimmage. Het laatste doelpunt van de eerste helft was zeer frappant: Til was geblesseerd geraakt, strompelde over het veld en leek vervangen te gaan worden, maar kreeg nog wel een schietkans van dichtbij na een voorzet van Malacia die werd verlengd door Nelson: 1-3.

Na een uur haalde Feyenoord opgelucht adem toen Ofir Marciano met een knappe redding de 2-3 van Bakis voorkwam. Vervolgens oogde het spel van Heracles erg flets en was de thuisploeg niet in staat om Feyenoord in grote provlemen te brengen. Feyenoord breidde de marge nog uit via Patrik Wålemark, die scoorde binnen twee minuten nadat hij Sinisterra verving vanwege diens fysieke klachten. Met een fraai hakje achter het standbeen zorgde de invaller voor de 1-4 op aangeven van Toornstra. Namens Heracles trof Ouahim nog de paal en dus bleef de ruime marge van drie goals intact voor Feyenoord.