Roger Schmidt wisselt flink en houdt grote namen op de bank bij PSV

Zondag, 10 april 2022 om 13:24 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:41

Roger Schmidt wijzigt de basisopstelling van PSV op een flink aantal plekken in de thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk van zondagmiddag. De Duitse coach voert de nodige wijzigingen door in het basiselftal van zijn ploeg en houdt onder meer Ibrahim Sangaré, Eran Zahavi, Noni Madueke, Cody Gakpo en Mario Götze op de bank. Yvon Mvogo krijgt onder de lat wederom de voorkeur boven concurrent Joël Drommel. In Eindhoven rolt de bal vanaf 14.30 uur.

In de verdedigingslinie van de thuisclub neemt Jordan Teze plaats op de rechtsbackpositie, met Mauro Júnior die vanaf de linkerkant opereert . De controleurs op het middenveld zijn Marco van Ginkel en Erick Gutiérrez. Carlos Vinícius is de diepste spits bij PSV, met daarachter Bruma, Yorbe Vertessen en Joey Veerman die voor de aanvoer moeten zorgen richting de Braziliaanse aanvaller. Ritsu Doan en Philipp Max ontbreken bij PSV vanwege ziekte.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

PSV pakte vorige week in extremis nog een punt tegen FC Twente (3-3), na een schijnbaar kansloze 3-0 achterstand. RKC pakte op eigen veld een verdienstelijk punt tegen FC Utrecht, met de gelijkmaker van Michiel Kramer in de 92ste minuut. De Waalwijkers begonnen op de veertiende plaats aan de uitbeurt tegen PSV, zes punten boven de degradatiestreep. Bijna vier maanden geleden hadden de Eindhovenaren overigens weinig te duchten van RKC in de uitwedstrijd: 1-4.

Opstelling PSV: Mvogo, Teze, Boscagli, Ramalho, Mauro Junior; Sangaré, Gutiérrez; Veerman, Bruma, Vertessen; Vinícius.

Opstelling RKC Waalwijk: Vaessen; Adewoye, Meulensteen, Touba; Gaari, Anita, Bakari, Azhil, Büttner; Kramer, Odgaard.