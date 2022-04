TOTO's tips: Weet Ajax favorietenrol in bekerfinale tegen PSV waar te maken?

Zaterdag, 16 april 2022 om 17:00 • Stefan Coerts • Laatste update: 11:14

Zondag staan met Ajax en PSV twee van de meest succesvolle ploegen tegenover elkaar in de finale van de TOTO KNVB-beker. Ajax is recordkampioen en wist in totaal twintig keer de nationale beker te bemachtigen, terwijl de Eindhovenaren met negen bekeroverwinningen derde op de ranglijst staan. Blik vooruit op deze halve finale met TOTO!

Bij PSV zal de late uitschakeling in kwartfinale van de Conference League tegen Leicester City nog nadreunen. Er kwam voor de ploeg van trainer Roger Schmidt donderdagavond een einde aan een ongeslagen reeks van vijftien wedstrijden over alle competities (11 zeges, vier remises). Voorafgaand aan deze reeks leed PSV echter ook twee achtereenvolgende thuisnederlagen tegen Ajax (1-2) en AZ (1-2). De vraag is of Schmidt de afwezigheid van het duo Olivier Boscagli en Noni Madueke kan opvangen. Het seizoen is vanwege een ernstige knieblessure voorbij voor de Franse centrumverdediger, terwijl Madueke tegen RKC Waalwijk uitviel met een spierblessure en niet op tijd fit bleek voor de return tegen Leicester.

Er stond de eerste seizoenshelft geen maat op Ajax en ook in de eerste weken van het huidige kalenderjaar wonnen de Amsterdammers hun wedstrijden met speels gemak. Sinds de 2-1 nederlaag op bezoek bij Go Ahead Eagles, eind februari, ontbeert Ajax echter de kampioensvorm. Zo kroop de ploeg van trainer Erik ten Hag door het oog van de naald tegen RKC Waalwijk (3-2), SC Cambuur (2-3), Feyenoord (3-2) en Sparta (2-1). Tussendoor volgde er door toedoen van Benfica ook nog eens een pijnlijke uitschakeling in de Champions League. Overtuigend is het recente spel van Ajax allerminst, maar zondag telt natuurlijk alleen de bekerwinst. Ajax heeft geen Europese verplichtingen meer en is hierdoor favoriet om de TOTO KNVB-beker zondag te prolongeren.

Cody Gakpo is dit seizoen de meest waardevolle speler van PSV. De aanvaller was al betrokken bij 32 doelpunten (17 goals, 15 assists) en houdt daarmee Eran Zahavi nipt achter zich. De Israëlische spits kwam in 40 officiële duels tot 12 doelpunten en was 16 keer aangever. Bij Ajax springen vooral de 20 assists van Dusan Tadic en 33 treffers van Sébastien Haller over alle competities in het oog. Van de laatste tien onderlinge ontmoetingen wisten de Amsterdammers er zes te winnen, drie keer hielden de rivalen elkaar in evenwicht en de enige zege boekte PSV vorig jaar in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. De Eindhovenaren wonnen destijds overtuigend (0-4) na een rode kaart voor Nicolas Tagliafico vlak voor rust.

