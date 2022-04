Wolfsburg lijdt met 25-jarige Nederlander als hoofdtrainer forse nederlaag

Zondag, 3 april 2022 om 17:25 • Chris Meijer

Vincent Heilmann zal met weinig plezier terugkijken op zijn vuurdoop als hoofdtrainer van VfL Wolfsburg. De 25-jarige Nederlander nam zondagmiddag de taken over van Florian Kohfeldt, maar zag zijn ploeg op bezoek bij het FC Augsburg van Jeffrey Gouweleeuw met 3-0 verliezen. Die Wölfe blijven daardoor voorlopig de nummer dertien van de Bundesliga, één plekje hoger dan Augsburg.

Het werd afgelopen week al duidelijk dat Heilmann tegen Augsburg de leiding zou hebben bij Wolfsburg, door de afwezigheid van hoofdtrainer Kohfeldt en de eerste assistent Michael Frontzeck wegens een coronabesmetting en een operatie. “Het is wel een utopie. Ik heb een hele leuke week gehad. Maar ja, de hoofdtrainer is er natuurlijk ook nog altijd bij betrokken. Het is niet alsof ik nu eigen keuzes maak en zelf mag beslissen”, zei Heilmann afgelopen week in gesprek met Omroep Brabant.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het debuut voor de in het kielzog van Mark van Bommel gearriveerde Heilmann kende echter een dramatisch begin, want de wedstrijd was pas vijftig seconden oud toen Augsburg Iago de openingstreffer in de rechterkruising krulde. De thuisploeg nam in de tweede helft binnen een tijdsbestek van zeven minuten definitief afstand van Wolfsburg. Met 62 minuten op de klok werkte Florian Niederlechner de bal met een knappe voetbeweging binnen, nadat het leer werd doorgekopt door Reece Oxford.

Kort daarna fungeerde Niederlechner als aangever. De instelling gebrachte Mads Pedersen vuurde de bal snoeihard in de linkerbovenhoek en bepaalde naar later bleek daarmee de eindstand op 3-0. Augsburg neemt door de zege wat afstand van de gevarenzone, maar de nummer dertien en veertien zijn nog niet uit de zorgen. Arminia Bielefeld - de nummer zestien die een plek bezet die verplicht tot het spelen van een play-off - heeft drie punten minder dan Augsburg en een achterstand van vijf punten op Wolfsburg.