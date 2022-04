Feyenoord bindt ‘dragende, zeer balvaste speler’ tot de zomer van 2025

Vrijdag, 1 april 2022 om 18:07 • Rian Rosendaal • Laatste update: 18:10

Lennard Hartjes heeft andermaal een contract bij Feyenoord getekend, zo is vrijdag officieel naar buiten gebracht door de Rotterdamse club. De pas achtienjarige middenvelder, die in 2020 zijn eerste profcontract tot medio 2023 tekende, ligt met zijn nieuwe verbintenis tot de zomer van 2025 vast in De Kuip. Hartjes heeft inmiddels twee wedstrijden in de hoofdmacht van Feyenoord achter zijn naam staan.

"Lennard is een dragende, zeer balvaste speler op het middenveld van Feyenoord Onder 21, die ook dit seizoen weer de nodige stappen heeft gezet. Hij heeft inmiddels ook al zijn eerste minuten mogen maken voor Feyenoord 1 en ik ben ervan overtuigd dat als hij deze lijn doortrekt er nog vele zullen volgen", zo reageert technisch directeur Frank Arnesen vrijdag enthousiast. Hartjes zelf put vertrouwen uit het nieuwe contract dat hem door het bestuur van Feyenoord is aangeboden.

"Het zegt veel dat de club nog twee jaar extra met mij door wil. Dit seizoen gaat het goed, ik merk dat ik door het meetrainen bij het eerste elftal groei als voetballer en dat wil ik doortrekken. De komende jaren hoop ik mezelf nog meer op het hoogste podium bij Feyenoord te kunnen bewijzen. En dit seizoen moeten we met Feyenoord Onder 21 in stijl proberen af te ronden", aldus de ambitieuze middenvelder. Hartjes, die met Oranje Onder 19 in juni op het EK in Slowakije hoopt uit te komen, kwam in 2015 in de jeugdopleiding van Feyenoord terecht.