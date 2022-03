Qatar tankt dankzij blunder van ex-Eredivisionist opnieuw vertrouwen

Zaterdag, 26 maart 2022 om 20:28 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:32

De nationale ploeg van Qatar lijkt in vorm in de aanloop naar het WK. Na een hoopgevende campagne op de Arab Cup van eind 2021 won de WK-organisator zaterdag met 2-1 van Bulgarije in een vriendschappelijke wedstrijd. Het winnende doelpunt in Al Rayyan was te danken aan een fout van voormalig FC Twente-keeper Nikolay Mihaylov. Qatar speelt dinsdag nog een oefenwedstrijd tegen Slovenië.

Qatar greep in december de bronzen medaille op de Arab Cup en bereidt zich met vriendschappelijke wedstrijden voor op het WK in eigen land. De oliestaat heeft sinds de toewijzing van het WK in 2010 grote stappen gezet en is inmiddels de nummer 52 van de wereld, waardoor Qatar op papier de favoriet was tegen Bulgarije (nummer 71). Halverwege de eerste helft kwam de ploeg van bondscoach Félix Sánchez ook daadwerkelijk op voorsprong.

Qatar kreeg een strafschop na een overtreding van linksback Vasil Bozhikov op de opgestoomde verdediger Ró-Ró. Het was de vraag of Ró-Ró in buitenspelpositie werd bediend voorafgaand aan de overtreding, maar dat was volgens de arbitrage niet het geval. Akram Afif schoot vanaf elf meter zuiver raak in de linkerhoek. Op slag van rust was Bulgarije via een indraaiende vrije trap van Todor Nedelev dicht bij de gelijkmaker, maar keeper Meshaal Barsham tikte de bal uit de bovenhoek.

Twaalf minuten na de pauze kreeg Ali Almoez een mogelijkheid om Qatar op 2-0 te zetten. Hij schoot vanuit het strafschopgebied echter over. Kort daarna was het raak aan de andere kant: Kiril Despodov werd gelanceerd door Kristiyan Malinov en schoot raak door de benen van doelman Barsham. Toch wist Qatar de wedstrijd nog naar zich toe te trekken. Afif wipte de bal in de doelmond uit een vrije trap en Boualem Khoukhi kopte raak over de uitgekomen Mihaylov, die volledig mistastte.