Keylor Navas maakt schitterend gebaar en stelt woning beschikbaar

Zaterdag, 26 maart 2022 om 12:18 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:20

Keylor Navas en zijn vrouw hebben zich van hun beste kant laten zien. De doelman van Paris Saint-Germain heeft een deel van zijn woning in Parijs beschikbaar gesteld om dertig Oekraïnse vluchtelingen op te vangen. Samen met zijn vrouw Andrea Salas heeft de Costa Ricaan een deel van het huis omgebouwd tot opvangcentrum.

Volgens Sport heeft Navas dertig bedden aangeschaft om de bioscoopruimte in zijn woning in Parijs om te bouwen tot opvangcentrum voor de groep vluchtelingen. De vrouw van de doelman helpt met het bereiden van eten en voorziet de vluchtelingen van kleding en schoenen. Het hartverwarmende gebaar is niet geheel verrassend, daar Andrea via Instagram publiekelijk opriep om Oekraïners in nood te helpen.

"We moeten deze kinderen helpen", sprak de Costa Ricaanse. "Sommigen zijn met hun moeder, maar niet iedereen. Ze hebben soms alleen kleding bij zich, dat is het enige dat ze mee konden krijgen. We moeten een bijdrage leveren met voedsel, kleding en persoonlijke hygiëne producten. Deel dit alsjeblieft, zodat ze liefde kunnen voelen te midden van deze ellende."

Het stel heeft zelf in ieder geval het goede voorbeeld gegeven. Naast het aanschaffen van dertig bedden zou Navas ook een kok hebben ingehuurd om de vluchtelingen van eten te voorzien. "De vereniging van zigeuners uit de wijk Gracia in Barcelona ging naar Krakau om voedsel te brengen en vluchtelingen op te halen. Navas kreeg daar lucht van en besloot op de terugweg dertig vluchtelingen op te vangen", aldus Sport.