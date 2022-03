Wim Kieft ziet probleem bij Ajax: ‘De groten staan er in grote wedstrijden'

Zaterdag, 26 maart 2022 om 07:21

Wim Kieft laat zich in zijn column in De Telegraaf kritisch uit over Steven Berghuis. De oud-spits vond de buitenspeler annex aanvallende middenvelder van Ajax onzichtbaar in de wedstrijden tegen Benfica en Feyenoord, terwijl dat volgens hem juist de momenten zijn waarop hij zich had moeten laten gelden. Mede daardoor vindt Kieft het logisch dat bondscoach Louis van Gaal flirt met een systeem zonder buitenspelers.

“In zijn goede fase maakte het niet uit waar Erik ten Hag hem neerzette bij Ajax”, zo schrijft Kieft over Berghuis, dit seizoen voorlopig goed voor 10 doelpunten en 12 assists in 38 wedstrijden. “Alleen tegen Benfica en Feyenoord bleef hij nagenoeg onzichtbaar. Feyenoord ligt misschien gevoelig voor hem, maar juist dan moet je je laten gelden. De groten staan er in grote wedstrijden. Berghuis lukte dat niet. Hij haalde geen seconde zijn niveau terwijl dat juist wordt gevraagd in zulke grote wedstrijden.”

“Vandaar vind ik het logisch dat bondscoach Louis van Gaal bij Oranje flirt met een systeem zonder buitenspelers. De exceptionele kwaliteit op de flanken ontbreekt”, gaat Kieft verder. Hij vindt dat ook Cody Gakpo ‘onvoldoende levert’ en plaatst zijn twijfels bij het feit dat de aanvaller van PSV wordt gelinkt aan Europese topclubs. “Dat is op weinig meer gebaseerd dan op zijn Eredivisie-duels bij PSV. Als je ziet hoe in de Eredivisie wordt verdedigd en hoeveel ruimte aanvallers krijgen, dan geldt dat niet als internationale maatstaf.”

Kieft is wel onder de indruk van het rendement van Memphis Depay bij Oranje. ‘Opzienbarend qua doelpunten en assists’, zo oordeelt hij. “Benieuwd trouwens hoe hij zich manifesteert tegen Denemarken en Duitsland. Of Depay zich geforceerd wil laten zien. Dat zit wel een beetje in de aard van het beestje”, aldus Kieft, die vreest dat Depay zijn basisplaats bij Barcelona niet meer zal terugveroveren op Pierre-Emerick Aubameyang.

Aubameyang past volgens Kieft als spits beter bij het spel van Barcelona. “Hij is een echte spits, een goalgetter, die zijn positie houdt, loert op kansen en doelpunten maakt. Depay maakt het als spits vaak zo ingewikkeld voor zichzelf en het team. Hij kan zich beter richten op de positie aan de linkerkant, waar hij meer ruimte krijgt om zijn acties te maken.”