Wales houdt WK-droom dankzij fantastische treffers Bale in leven

Donderdag, 24 maart 2022 om 22:41 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 23:34

Wales heeft donderdagavond in de halve finale van de play-offs voor een WK-ticket afgerekend met Oostenrijk. Gareth Bale besliste het kwalificatieduel met twee fraaie treffers. Oostenrijk kwam uiteindelijk niet verder dan een aansluitingstreffer: 3-2. Hierdoor houdt Wales de droom in leven om voor het eerst sinds 1958 weer eens deel te nemen aan een WK.

Bij Wales had Robert Page donderdagavond een basisplaats ingeruimd voor Gareth Bale. De aanvaller van Real Madrid moet het dit seizoen in de Spaanse hoofdstad doen met een bijrol. De Welshman bleek afgelopen zondag bij de Koninklijke in el Clásico (0-4 verlies) niet fysiek in staat om te spelen, maar stond twee dagen later alweer op het trainingsveld bij de nationale ploeg. Wales kroop in het play-offduel met Oostenrijk al vroeg door het oog van de naald, toen de centrale verdedigers Ben Davies en Joe Rodon het centrum volledig openlieten.

Marcel Sabitzer zette Christoph Baumgartner met een steekpass oog in oog met doelman Wayne Hennessey. De middenvelder had de hoek voor het uitkiezen, maar moest toezien hoe zijn doelpoging op de lat uiteenspatte. De thuisploeg kreeg in Cardiff gedurende de eerste helft langzaam meer grip op het spel van Oostenrijk. Uitgerekend Bale zette Wales via een fantastische vrije trap op voorsprong. De aanvaller mocht vanaf een meter of twintig aanleggen en joeg de bal overtuigend in de kruising: 1-0. Ramsey kreeg vervolgens de kans om de marge nog voor rust te verdubbelen. Na een snelle counter trof de ervaren middenvelder echter het zijnet.

Bale bewees vroeg in de tweede helft dat een gebrek aan wedstrijdritme in Madrid hem verre van deerde door opnieuw op schitterende wijze doel te treffen. Een corner viel voor de voeten van de Welshman, die zich niet bedacht en de bal met links knap in de lange hoek wist te schieten: 2-0. Het elftal van Page was na rust heer en meester en kreeg via Daniel James meerdere opgelegde kansen om het duel in het slot te gooien. Tot tweemaal toe slaagde Heinz Lindner er daarentegen in om de bezoekers in de wedstrijd te houden. Oostenrijk vond uiteindelijk dankzij het nodige geluk de aansluitingstreffer, nadat Sabizter zijn schot van richting veranderd zag worden door Davies: 2-1. De bezoekers probeerder er nog een verlenging uit te slepen, maar van een echt slotoffensief was geen sprake.