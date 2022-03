Het toptalent van Ajax met de kwaliteiten van Pogba, Rienstra én Timber

Donderdag, 24 maart 2022 om 01:45 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 02:11

Bayern München heeft zich officieel gemeld voor de diensten van Ryan Gravenberch. De negentienjarige middenvelder van Ajax staat niet alleen in de belangstelling van der Rekordmeister vanwege zijn volgend jaar zomer aflopende contract, maar ook vanwege zijn enorme potentie. Samen met FootballTransfers kijkt Voetbalzone naar hoe ver de tiener van Ajax kan komen.



Zijn debuut in de hoofdmacht van Ajax zal in de toekomst ongetwijfeld terugkomen in diverse voetbalquizzen. Erik ten Hag bracht Gravenberch op 23 september 2018 in de ploeg tegen PSV, dat op dat moment al met 3-0 voor stond. Het was de eerste van zijn inmiddels bijna honderd optredens namens de Amsterdammers, waarin hij al snel opviel en veel indruk maakte. Tegen HVV Te Werve in de TOTO KNVB Beker kroonde hij zich bijvoorbeeld tot de jongste doelpuntenmaker van Ajax in de clubgeschiedenis.

Door zijn lengte en 'slangenmensvermogen' werd Gravenberch al snel vergeleken met Paul Pogba van Manchester United. De goedlachse Ajacied brak begin 2020 definitief door en kreeg een seizoen later een vaste plaats op het middenveld van Ten Hag. Het leverde de tiener de Marco van Basten-award op en ook werd hij verkozen tot het grootste talent van de Eredivisie. Zijn debuut in het Nederlands elftal was een logisch gevolg van zijn doorbraak in Amsterdam en tijdens EURO 2020 kreeg hij in tegenstelling tot bijvoorbeeld Davy Klaassen al speeltijd van toenmalig bondscoach Frank de Boer. Zijn transferwaarde op FootballTransfers steeg niet voor niets van binnen drie seizoenen van ruim een miljoen tot op het hoogtepunt meer dan zeventig (!) miljoen euro. Door zijn in 2023 aflopende verbintenis, die hij naar eigen zeggen niet meer gaat verlengen, is hij daarin echter wel weer iets gezakt.



Speelstijl

In het systeem van Ten Hag start Gravenberch over het algemeen als linkermiddenvelder, maar met iets meer verdedigende concentratie kan hij ook op de positie van Mexicaans international Edson Álvarez uit de voeten. Met zijn kenmerkende dribbels en uitstekende passing kan hij, mits het scorend vermogen en zijn eindpass nog ontwikkeld wordt, op termijn ook als meer aanvallende middenvelder acteren. Een beetje in de rol die Pogba ook vervult bij de nationale ploeg van Frankrijk.

Op de lijst van grootste talenten van FootballTransfers staat Gravenberch bij absolute Europese toppers, samen met Florian Wirtz (Bayer Leverkusen), Pedri (Barcelona), Jude Bellingham (Borussia Dortmund) en Eduardo Camavinga (Real Madrid). Aangezien de allergrootste talenten ook bij de allergrootste clubs ter wereld spelen, is het niet verrassend dat Bayern München interesse getoond heeft in de Ajacied, die samen met Jurriën Timber de enige is van de beste tien young stars die nog niet in een van de vijf grootste competities ter wereld speelt.

Samen met Jamal Musiala, de nummer negen op hetzelfde lijstje, heeft Bayern het geraamte van het middenrif voor de komende jaren staan als Gravenberch gehaald wordt. Bovendien komt er een plekje vrij in de sterrenselectie van Julian Nagelsmann, daar Corentin Tolisso een aflopend contract heeft en deze niet gaat verlengen. Bovendien werd voor zijn evenknie Pogba ooit 105 miljoen euro betaald, waardoor der Rekordmeister goede zaken lijkt te doen door Gravenberch nu voor een relatief schijntje op lijkt te pikken.

Zijn sterke fysiek, gecombineerd met atletisch vermogen aan de bal en frisse uitstraling, zijn kenmerkend voor de jongere broer van Danzell Gravenberch. Soms wordt het talent wel gemakzucht verweten, al oogt dat soms meer dan dat het zo is. Toen hij bij Ajax even op de bank belandde, bleek dat hij er zeker niet te makkelijk over denkt. "Ik was hongerig. Je wilt laten zien dat je erin hoort", zei hij. Volgens FootballTransfers komt Gravenberch als linkermiddenvelder het best uit de verf, vooral als spelmaker en dat is ook te zien in de statistieken van de Ajacied.

Sterke en zwaktes

Dribbelen langs tegenstanders, carry’s, iets waar ploegggenoot Timber ook in uitblinkt, en aanvallend posities kiezen zijn elementen die de hoogste beoordeling krijgen in zijn spel, evenals het innemen van de juiste verdedigende stellingen. Na zijn doelpunt tegen SC Cambuur (2-3 winst) steeg hij ook in de categorie afwerking, al is dat iets waaraan het recent door bondscoach Louis van Gaal gepasseerde talent moet werken. Volgens FootballTransfers vertegenwoordigen overigens alleen Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt en Memphis Depay meer waarde, waardoor een hernieuwde Oranje-oproep een kwestie van tijd is.

Als zwakke punten van Gravenberch komen de eerste pass na een balverovering; het verdedigende koppen van de middenvelder bij een spelhervatting van de tegenstander; én de lange pass uit de data naar boven. Ook zal Van Gaal willen dat hij meer gaat opvallen als het gaat om balveroveringen en drukzetten. In die twee categorieën scoort hij in de data dit seizoen vergelijkbaar met spelers als Rico Strieder (PEC Zwolle) en Ben Rienstra (Fortuna Sittard).



De vergelijking met Pogba gaat slechts gedeeltelijk op. De 89-voudig international van Frankrijk staat normaliter bijvoorbeeld verder vooruitgeschoven op het middenveld van Manchester United, blinkt juist uit in het brengen van creativiteit en geeft veel meer lange passes dan de middenvelder van Ajax. Anderzijds is het langs tegenstanders dribbelen ook een van de kernkwaliteiten van Pogba, die net als Gravenberch in het drukzetten en koppen nog veel te verbeteren heeft.

Prijskaartje voor Gravenberch?

Gaat Manchester United zich dan ook melden voor Gravenberch, aangezien het contract van Pogba in de komende zomer al afloopt? Vooralsnog heeft het daar geen schijn van, al kan het nog omslaan als Erik ten Hag wel de nieuwe manager wordt op Old Trafford. Vooralsnog wil Bayern na het eerste gesprek van vorige week doorpakken en geeft Gravenberch zelf ook de voorkeur aan de Duitse grootmacht, boven het eveneens geïnteresseerde Juventus en Real Madrid.



Der Rekordmeister heeft gezien zijn aflopende contract slechts 25 miljoen euro geboden, maar Ajax verlangt naar verluidt tien miljoen euro meer. Volgens FootballTransfers ligt de waarde van de middenvelder op circa 45 miljoen euro, waardoor de eis van de Amsterdammers niet heel gek lijkt. Bovendien sprak het talent uit niet transfervrij te willen vertrekken uit de Johan Cruijff ArenA, al is dat met zaakwaarnemer Mino Raiola nooit zeker. Met Gravenberch haalt Bayern München in elk geval een van de absolute parels uit Europa binnen voor, vermoedelijk, een heel zacht prijsje.

De contractonderhandelingen zijn inmiddels stopgezet. "Ik heb nu gewoon nog één jaar contract en that's it, eigenlijk. We zullen het zien”, bevestigde Gravenberch in gesprek met de NOS. De middenvelder wil zich naar eigen zeggen ‘focussen op het voetbal’ en laat de onderhandelingen met Ajax en de belangstelling van andere clubs over aan Raiola en vader. Desondanks heeft hij wel gehoord van de belangstelling van Bayern, wat hij tegenover ESPN 'een mooie club' noemt.

“Jajaja, natuurlijk. Je kan het overal lezen, dus... Van Bayern is er interesse, maar ik denk van wel meerdere clubs”, reageerde Gravenberch. Gravenberch weet niet of hij het genoemde bedrag van 25 miljoen euro waard is. “Maar als je 25 miljoen euro waard bent, kan je wel trots zijn want het is een hoop geld, natuurlijk."