Beelden: deel Johan Cruijff ArenA in de brand na sfeeractie achter doel Onana

Zondag, 20 maart 2022 om 14:30 • Mart van Mourik • Laatste update: 14:53

De aftrap van het Eredivisie-duel tussen Ajax en Feyenoord werd vijf minuten later dan gepland verricht. Op de tribune in Amsterdam hebben grote spandoeken vlam gevat, waardoor er veel rookontwikkeling was. Het vuur sloeg snel over op andere spandoeken. De brandweer was snel ter plaatse om de brand te blussen. Het is niet bekend of er gewonden zijn gevallen. De brand was ontstaan na een sfeeractie.