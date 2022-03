‘Rad van Ricky’ leidt tot hilarische straffen binnen spelersgroep van FC Twente

Zaterdag, 19 maart 2022 om 23:02 • Dominic Mostert

Spelers van FC Twente die de kantjes ervan aflopen, krijgen te maken met het 'rad van Ricky van Wolfswinkel'. Middels een draai aan het rad wordt een straf bepaald voor een speler die zich heeft misdragen. Het door Van Wolfswinkel geïntroduceerde spel resulteerde erin dat Dimitrios Limnios donderdag in een hazenpak verscheen op de training. Na de 1-0 zege op PEC Zwolle van zaterdagavond vertelt Van Wolfswinkel over het 'rad van Ricky'.

"Ik vind het een mooie benaming", reageert de spits in een interview met ESPN op de bijnaam voor zijn rad. Het spel draagt volgens Van Wolfswinkel bij aan het teamgevoel bij Twente, de huidige nummer vier van de Eredivisie. "Er zijn sommige dingen die de trainers ook niet moeten weten. Dat klinkt misschien heel raar, maar het is een stuk teambuilding. Als team laten we zien hoe sterk we zijn door dat soort dingen als team te behandelen en af te handelen. Dan kan het zo zijn dat iemand met een hazenpak op het veld loopt."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Limnios is aan de beurt geweest", beaamt Van Wolfswinkel. "Ik laat even terzijde waarom hij moest draaien, dat maakt ons team sterk. Dat hoeft de trainer eerlijk gezegd ook niet te weten." Clubwatcher Leon ten Voorde van TC Tubantia zei vrijdag dat Limnios werd bestraft omdat hij te laat was bij een training, maar dat bevestigt Van Wolfswinkel niet. "Het kan gaan om te laat komen, afspraken niet nakomen, daar zitten we kort op. De naam van Ricky zit nu aan het rad, maar dat mag de naam van het hele elftal zijn."

In een eerder stadium moest middenvelder Max Bruns al eens de auto van trainer Ron Jans wassen. Ten Voorde noemde ook 'in een balletpak over de sintelbaan van het Fanny Blankers-Koen Stadion dartelen' als mogelijke sanctie. Wat is de favoriete straf van Van Wolfswinkel? "Ik ben fan van het Abeltjepak, uit de kinderfilm. Je bent dan de bellboy die ’s ochtends van half negen tot negen uur bij de deur staat en iedereen goedemorgen moet zeggen. Niemand heeft die taak nog vervuld, maar dat komt eraan."

De vraag is wie als volgende speler aan het rad moet draaien. Van Wolfswinkel moet lachen als de naam van Michel Vlap wordt genoemd in de studio, naar aanleiding van een schot van Vlap in de blessuretijd van de eerste helft tegen PEC. Vanuit een vrijwel onmogelijke hoek schoot hij in het zijnet, terwijl Van Wolfswinkel voor het doel aanspeelbaar was. "Jij zegt het", lacht Van Wolfswinkel. "Vlap wilde de bal vanaf de achterlijn erin schieten, dat ging niet. Hij zei dat hij me niet zag, dan geloof ik dat natuurlijk. Desalniettemin was ik wel boos op hem, maar dat hoort erbij. Ik speelde vandaag ook niet m’n beste wedstrijd, maar wilde wel m’n goaltje meepikken."