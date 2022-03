UEFA zoekt contact met FIFA na tweet van MVV: ‘Een geweldig doelpunt’

Zaterdag, 19 maart 2022 om 08:01 • Laatste update: 08:25

Mart Remans maakte vrijdagavond misschien wel het mooiste doelpunt van het seizoen in de Keuken Kampioen Divisie. De aanvaller van MVV Maastricht schoot in de tweede helft van het uitduel met De Graafschap (1-3 winst) de bal vanaf eigen helft over doelman Hidde Jurjus heen: 1-2. De club uit Limburg zocht via Twitter contact met de UEFA om de treffer van Remans op te dragen als kandidaat voor de Puskás Award.

MVV deelde de adresgegevens van Stadion De Geusselt met de UEFA om de prijs zogenaamd op te laten sturen, maar stond er niet bij stil dat de Europese voetbalbond niet over deze trofee gaat. “Wat een geweldig doelpunt!”, antwoordde de UEFA. “We zullen je brief doorsturen naar de FIFA.” De wereldvoetbalbond is de organisator van de verkiezing van het mooiste doelpunt van het kalenderjaar.

Hello @UEFA, You can send the Puskás Award to: Dhr. M. Remans Stadion De Geusselt Geusseltweg 11 6225 XS Maastricht Thanks in advance! We'll take good care of it. Cheers and we will see you soon in the Champions League, MVV Maastricht. #gramvv https://t.co/8matMbX459 — MVV Maastricht (@mvvmaastricht) March 18, 2022

Remans erkende na afloop in gesprek met de Limburger dat hij nog nooit zo’n mooie treffer had gemaakt. De aanvaller had er al over nagedacht om het vanaf zo’n grote afstand te proberen. “Ik had al een paar keer gezien dat de keeper ver voor zijn doel stond”, vertelt hij aan het regionale dagblad over zijn goal vanaf zestig meter. “Toen ik de bal kreeg, dacht ik niet na en besloot ik in een split-second om uit te halen.”

“Zo'n mooie goal heb ik nog nooit gemaakt. Het is ook onbeschrijflijk. Toen ik de bal raakte, voelde ik al dat het een doelpunt zou worden. Het was een perfecte trap.” Door de overwinning stijgt MVV naar de achttiende plaats in de Keuken Kampioen Divisie.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 FC Emmen 30 20 4 6 29 64 2 FC Volendam 31 18 10 3 25 64 3 Excelsior 31 18 5 8 28 59 4 FC Eindhoven 31 17 7 7 24 58 5 Jong Ajax 31 16 6 9 14 54 6 Roda JC Kerkrade 31 14 11 6 25 53 7 ADO Den Haag 29 17 5 7 19 50 8 NAC Breda 31 13 9 9 11 48 9 De Graafschap 31 13 8 10 7 47 10 VVV-Venlo 30 12 4 14 -2 40 11 Jong PSV 30 10 6 14 0 36 12 Jong AZ 31 10 5 16 -10 35 13 FC Den Bosch 31 10 3 18 -24 33 14 Telstar 30 7 11 12 -22 32 15 TOP Oss 31 8 8 15 -10 32 16 Almere City FC 31 8 8 15 -12 32 17 FC Dordrecht 31 7 8 16 -23 29 18 MVV Maastricht 31 9 2 20 -30 29 19 Jong FC Utrecht 31 8 4 19 -26 28 20 Helmond Sport 31 7 6 18 -23 24