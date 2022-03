Remans maakt wereldgoal van eigen helft; Hansen redt Jong Ajax weergaloos

Vrijdag, 18 maart 2022 • Jeroen van Poppel

Mart Remans heeft vrijdagavond mogelijk het mooiste doelpunt dit seizoen in de Keuken Kampioen Divisie gemaakt. De middenvelder van MVV Maastricht schoot van zestig meter raak en hielp zijn ploeg zo aan een verrassende 1-3 zege bij De Graafschap. FC Volendam lijkt het behoorlijk kwijt, maar wist in de laatste seconden een punt te redden tegen ADO Den Haag: 1-1. De nummer twee van de competitie had geluk dat achtervolger Excelsior (1-1 tegen TOP Oss) ook niet won. Dat geldt eveneens voor de twee ploegen die daar direct achter komen: Sontje Hansen schoot nummer vijf Jong Ajax op prachtige wijze naar 2-2 tegen nummer vier FC Eindhoven. Koploper FC Emmen kan de grote winnaar van het weekend worden door zaterdag te winnen bij VVV-Venlo.

Graafschap - MVV Maastricht 1-3

Na het ontslag van Reinier Robbemond zat Jan Vreman bij De Graafschap op de bank als interim-coach. Op de tribune zat Adrie Poldervaart, die sterk gelinkt wordt aan een dienstverband op De Vijverberg. Toshio Lake liet zich op het veld in positieve zin gelden door vroeg in de wedstrijd handig over Hidde Jurjus te liften: 0-1. De Graafschap antwoordde direct via Philip Brittijn, die een minuut later ziedend uithaalde: 1-1.

Na een half uur spelen pakte Lake opnieuw de hoofdrol door met een schwalbe een poging te doen om een penalty te versieren. De act was echter dramatisch uitgevoerd en leverde Lake hoongelach en een gele kaart op. Het absolute hoogtepunt van de avond volgde in de 56ste minuut: Mart Remans zag Jurjus ver voor zijn doel staan en vuurde fenomenaal van eigen helft raak: 1-2. De beslissing kwam op naam van Sven Blummel, die vanaf de rand van het strafschopgebied uit de stuit prachtig binnen schoot: 1-3.

Jong Ajax - FC Eindhoven 2-2

Jong Ajax begon met Mohamed Daramy en Danilo in de basis niet goed aan de wedstrijd. De defensie werd vroeg in de wedstrijd in de diepte geklopt door Joey Sleegers, die na een steekbal vanaf het middenveld kon doorlopen. De sterspeler van Eindhoven maakte het na het omspelen van Setford simpel af: 0-1. Jong Ajax begon daarna wat beter te spelen en verdiende vlak voor rust een penalty, toen Danilo bij een kapbeweging werd aangetikt. De Braziliaan schoot de strafschop zelf binnen: 1-1. Een vrije trap van Sleegers op het hoofd bij Van de Sande zette Eindhoven direct na rust weer op voorsprong: 1-2. Jong Ajax zette vol aan en kawm tien minuten voor tijd op heerlijk wijze terug. Sontje Hansen dribbelde over de rechterflank naar binnen en draaide de bal perfect in de verre kruising: 2-2.

Jong PSV - Roda JC Kerkrade 3-3

Aan doelpunten zeker geen gebrek vrijdagavond op De Herdgang. Dylan Vente opende het bal in de achtste minuut door binnen te schieten uit een corner en zag hoe Ismael Saibari een minuut later met een heerlijke afstandspegel gelijkmaakte: 1-1. Een keepersfout van Kjell Peersman, die een ogenschijnlijk makkelijke bal liet glippen, bezorgde Bryan Limbombe binnen het half uur een intikker: 1-2. Weer toonde Jong PSV veerkracht: Fredrik Oppegard haalde de achterlijn en zette voor op Johan Bakayoko: 2-2. Saibari liet opnieuw zien een geweldig schot te hebben en zette Jong PSV voor rust op 3-2. Daarvan konden de Eindhovense beloften niet lang genieten: Stefano Marzo schoot in de 54ste minuut binnen uit een doorgeschoten hoekschop: 3-3.

ADO Den Haag - FC Volendam 1-1

Volendam gaf met een dramatische reeks de koppositie uit handen en kwam ook in Den Haag niet sterk voor de dag. Met name na rust drong de thuisploeg sterk aan. Thomas Verheydt en Sem Steijn verprutsten uitstekende chietkansen, maar tien minuten voor tijd was het alsnog raak voor Samy Bourard. Dankzij een prachtig overstapje van Steijn kreeg de Belg een vrije schietkans van vijftien meter: 1-0. Tot grote vreugde van de fans maakte Daryl Janmaat na twee maanden als invaller zijn rentree bij ADO. Verheydt kopte in blessuretijd een bijna niet te missen kans op de paal. Uit het niets counterde Volendam in de slotseconden naar 1-1 via verdediger Damon Mirani, die naar voren was gelopen en van dichtbij kon binnenkoppen.

Helmond Sport - NAC Breda 4-0

Odysseus Velanas kreeg in de openingsfase een dubbele megakans, waarbij de middenvelder van NAC tweemaal recht op Mike Havekotte vuurde. Helmond sloeg vlak voor rust twee keer toe uit een snelle uitbraak, die afgemaakt werden door Thomas Beekman en Dylan Seys: 2-0. Helmond profiteerde direct na rust van miscommunicatie bij NAC, waardoor een lage voorzet simpel kon worden ingetikt door Boyd Reith: 3-0. Het werd nog erger voor de Bredanaars toen Jellert van Landschoot in het strafschopgebied handig zijn tegenstanders uitkapte en prachtig raak schoot: 4-0.

Almere City FC - FC Den Bosch 2-0

De gretige Ilias Alhaft zorgde voor een uitstekende start van de thuisploeg tegen de bezoekers uit Den Bosch. De rechtsbenige vleugelaanvaller trok naar binnen en schoot onberispelijk raak in de korte hoek: 1-0. De uitblinkende Alhaft had de score kunnen verdubbelen na een half uur spelen, na goed voorbereidend werk van Jeffry Puriel. Zijn schot werd echter op tijd geblokt door de Den Bosch-defensie. Maarten Pouwels was drie minuten later wel trefzeker toen hij hangend in de lucht doelman Wouter van der Steen verschalkte: 2-0. Soufyan Ahannach schoot na rust in kansrijke positie nog over namens Den Bosch, dat ondanks de inspanningen niet meer terug in de wedstrijd keerde in Almere.

Jong Utrecht - Jong AZ 0-1

Het beloftenelftal van AZ brak de ban in de 26ste minuut, na een beginfase met mogelijkheden aan beide kanten. Het was rechtsback Robin Lathouwers die een afgemeten voorzet van linksback Milos Kerkez binnen tikte: 0-1. Centrumverdediger Finn Stam maakte overigens zijn eerste speelminuten namens Jong AZ in het profvoetbal. De bezoekers haalden de rust met de minieme voorsprong en wisselden maar liefst driemaal halverwege. De beloften van AZ kwamen ruim tien minuten na rust nog goed weg, toen Derensili Sanches Fernandes bij de tweede paal een grote kans onbenut liet. Desondanks was de winst voor de middenmoter uit de Keuken Kampioen Divisie.

Telstar - FC Dordrecht 1-0

De heldenrol in Velsen-Zuid was vrijdagavond voor Glynor Plet. De aanvaller was net als zijn ploeggenoten van Telstar de hele wedstrijd tegen Dordrecht bijzonder improductief, maar in de 75ste minuut was het eindelijk raak. Een knappe kopbal van de boomlange spits verdween via de paal in het doel van De Schapenkoppen: 1-0. De van Ajax gehuurde Giovanni ging in de 85ste minuut op zoek naar de tweede treffer van Telstar, maar het schot van de invaller was geen probleem voor doelman Liam Bossin. Dordrecht was eigenlijk de hele avond de onderliggende partij en de nederlaag had eigenlijk veel groter moeten uitvallen.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 FC Emmen 30 20 4 6 29 64 2 FC Volendam 31 18 10 3 25 64 3 Excelsior 31 18 5 8 28 59 4 FC Eindhoven 31 17 7 7 24 58 5 Jong Ajax 31 16 6 9 14 54 6 Roda JC Kerkrade 31 14 11 6 25 53 7 ADO Den Haag 29 17 5 7 19 50 8 NAC Breda 31 13 9 9 11 48 9 De Graafschap 31 13 8 10 7 47 10 VVV-Venlo 30 12 4 14 -2 40 11 Jong PSV 30 10 6 14 0 36 12 Jong AZ 31 10 5 16 -10 35 13 FC Den Bosch 31 10 3 18 -24 33 14 Telstar 30 7 11 12 -22 32 15 TOP Oss 31 8 8 15 -10 32 16 Almere City FC 31 8 8 15 -12 32 17 FC Dordrecht 31 7 8 16 -23 29 18 MVV Maastricht 31 9 2 20 -30 29 19 Jong FC Utrecht 31 8 4 19 -26 28 20 Helmond Sport 31 7 6 18 -23 24