Uitgejoelde Boilesen: ‘Mooi dat de supporters van PSV mij herinneren’

Vrijdag, 18 maart 2022 om 08:42 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:52

FC Kopenhagen was donderdagavond geen schim van de ploeg die het PSV vorige week zo moeilijk maakte. Na het 4-4 gelijkspel in Eindhoven maakte de ploeg van trainer Roger Schmidt in de Deense hoofdstad aan alle onzekerheid een einde met een klinkende 0-4 zege. Nicolai Boilesen heeft geen verklaring voor de inzinking van zijn ploeg. De voormalig Ajacied werd voor aanvang van het duel uitgefloten en uitgejoeld door de PSV-aanhang.

PSV kwam al snel in het duel op voorsprong via Eran Zahavi en bouwde de score uit via Mario Götze, opnieuw Zahavi en de voor Ritsu Doan ingevallen Noni Madueke. Vrijdagmiddag horen de Eindhovenaren wie de tegenstander is in de kwartfinale. "Ik vond ons de eerste helft niet goed genoeg aan de bal", blikt Boilesen bij Veronica terug op het duel. "We kozen te snel voor de lange bal. Je moet durven te voetballen en dat hebben we nagelaten. Na die vroege goal weet je dat het moeilijk wordt voor ons. Uiteindelijk hadden wij gewoon onze dag niet. Dan wordt het lastig tegen een ploeg als PSV."

Boilesen heeft geen verklaring voor de gigantische inzinking van zijn ploeg. "Dat vind ik moeilijk om aan te geven", aldus de Deen. "Dat heeft met verschillende zaken te maken. We durven te weinig. Als we niet aan de bal waren stonden we niet slecht. Maar PSV kreeg te vaak de bal en dan speel je te veel op je eigen helft. Als je dan de bal krijgt is het nog tachtig meter naar de goal. Ik denk dat we nog negentig minuten hadden kunnen spelen zonder te scoren en zonder echt een kans te krijgen om te winnen. Het is meer dan verdiend dat PSV een ronde verder gaat. Het was slecht vandaag."

Voorafgaand aan het duel werd Boilesen middels gejoel en gefluit ontvangen door de PSV aanhang toen hij via het uitvak naar de kleedkamer moest. "PSV-fans zijn PSV-fans, het is wat het is", aldus Boilesen, die tussen 2011 en 2016 het shirt van Ajax droeg. "Zij hebben ongetwijfeld een mooie avond in Kopenhagen. Dat is verdiend, want zij hebben gewonnen. Ik ga niks zeggen, dit hoort bij voetbal. Het maakt me geen 'f' uit dat ze dingen roepen, dat hoort bij het voetbal. Het is alleen maar mooi dat ze mij nog een beetje herinneren."