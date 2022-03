Dortmund boekt minimale zege bij langverwachte rentree Haaland

Zondag, 13 maart 2022 om 19:31 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 20:33

Borussia Dortmund heeft zondagavond in de Bundesliga een minimale zege geboekt op Arminia Bielefeld. Marius Wolf bezorgde de ploeg van trainer Marco Rose in het eerste bedrijf drie belangrijke punten: 1-0. Bij de thuisploeg maakte Erling Braut Haaland na wekenlang blessureleed zijn langverwachte rentree. Door de overwinning komt Dortmund op 53 punten uit 25 duels. Met een wedstrijd achter de hand bedraagt de achterstand op koploper Bayern München momenteel nog zeven punten.

Borussia Dortmund, met Donyell Malen in de basis, slaagde er in de openingsfase niet om een gaatje in defensie van Arminia Bielefeld te vinden. De thuisploeg had na ruim twintig minuten spelen een standaardsituatie nodig om toch de ban te breken. Een afgeslagen vrije trap viel voor de voeten van Emre Can, die Thorgan Hazard op de rechterflank geheel vrij zag staan. De creatieve spelmaker behield het overzicht en bediende Wolf met een strakke voorzet op maat: 1-0.Dortmund liet vervolgens na om de marge voor rust verder uit te bouwen.

Bellingham appelleerde na een overtreding eerst tevergeefs voor een strafschop, waarna scheidsrechter Bastian Dankert na een handsbal van Robin Hack alsnog op de stip legde. Na tussenkomst van de VAR kwam de arbiter echter terug op zijn besluit. In het tweede bedrijf consolideerde BVB de voorsprong. Malen leek de thuisploeg met een uur op de klok op 2-0 te zetten, maar de aanvaller moest toezien hoe zijn schot vanaf de rand van het zestienmetergebied uiteenspatte op de lat. Het was voor Malen direct een van zijn laatste acties, aangezien naar de kant werd gehaald voor Haaland, die na een opgelopen spierblessure in januari weer zijn eerste minuten maakte.