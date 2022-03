Wilshere geniet van Football Manager-gebruikers die lachen om zijn blessures

Woensdag, 9 maart 2022 om 13:33 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 13:38

Jack Wilshere kon het niet laten om te reageren op een discussie tussen twee gebruikers van Football Manager die lachen om zijn blessurehistorie. Een Twitteraar poste dat hij in de populaire simulatiegame een gok nam door Wilshere aan te trekken, maar dat de dertigjarige middenvelder na vier wedstrijden al geblesseerd raakte. De carriere van Wilshere wordt gekenmerkt door blessureleed, maar de 34-voudig international van Engeland kon desondanks lachen om de grappen over zijn blessuregevoeligheid.

Wilshere en blessures gaan tijdens zijn carrière hand in hand. De middenvelder is er uiteindelijk nooit in geslaagd om zijn potentie die hij bij Arsenal liet zien waar te maken. Wilshere heeft zijn frustraties over zijn blessuregevoeligheid nooit onder stoelen of banken gestoken, maar laat nu zien dat hij ook om zichzelf kan lachen wanneer voetballiefhebbers de draak met hem steken.

Wilshere deelde een discussie tussen twee Twitteraars op zijn eigen Twitter-account, waarbij een gebruiker van Football Manager aangeeft spijt te hebben van het aantrekken van de middenvelder in de populaire simulatiegame. “Nam een gok met Jack Wilshere in Football Manager 2022," luidde de tweet. “Vier wedstrijd later, is hij drie maanden uit de roulatie.” Waarop iemand anders lachend reageerde: “Ben je verbaasd?”

De Football Manager-gebruiker onthult vervolgens ook niet tevreden te zijn met de houding van Wilshere. “Toen klaagde hij over mij dat ik niet genoeg middenvelders had gecontracteerd. Wilshere wilde een transfer forceren, zich niet realiserend dat hij nergens door de medische keuring zou komen, waar hij ook heen wil. Ik heb in het contract van Wilshere een ontsnappingsclausule bij blessures laten opnemen, maar ik heb liever dat hij afziet in de Onder 23.”

Wilshere stelde gekscherend de managementvaardigheden van de Football Manager-speler in twijfel. “Mismanagement als je het mij vraagt.Ik kan niet liegen, dit maakte me aan het lachen.” Wilshere speelde tien seizoenen voor Arsenal voordat hij in 2018 naar West Ham United vertrok. Na een half jaar bij Bournemouth was de middenvelder afgelopen zomer transfervrij. De spelmaker keerde terug naar het Emirates Stadium om zijn conditie op peil te houden terwijl hij op zoek was naar een nieuwe club. Wilshere tekende vorige maand verrassend een contract bij het Deense Aarhus.