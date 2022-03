Harry Kane passeert na dubbelslag ‘een van de beste aanvallers ooit’

Dinsdag, 8 maart 2022 om 09:15 • Chris Meijer

Harry Kane is maandagavond weer een plekje opgeschoven op de ranglijst van topscorers aller tijden in de Premier League. De 28-jarige spits maakte twee doelpunten in de thuiswedstrijd van Tottenham Hotspur tegen Everton, die met 5-0 gewonnen werd. Daardoor maakten nu nog maar vijf spelers meer doelpunten in de Premier League dan Kane.

Met de dubbelslag tegen Everton tilde Kane zijn doelpuntentotaal in de Premier League naar 176. Daarmee scoorde hij voorlopig één keer vaker dan Thierry Henry en één keer minder dan Frank Lampard in de Engelse competitie. “Thierry is een van de beste aanvallers ooit. Het is mooi hem voorbij te gaan op de topscorerslijst en ik hoop dat dit niet het einde is”, zegt Kane in gesprek met Sky Sports. “De laatste jaren is mijn spel wat veranderd.”

“Ik kom wat meer in het strafschopgebied, in de jeugd speelde ik nog als aanvallende middenvelder. Doordat teams veranderen en je steeds andere managers krijgt, moet je je spel aanpassen”, vervolgt de spits. “Het draait erom dat je de kansen krijgt en ik heb altijd het vertrouwen dat ik het doel ga raken. Ik probeer de bal altijd laag te houden. Hard werken en veel oefenen, dat is geen geheim.” Tottenham beleefde maandag een comfortabele wedstrijd tegen Everton, daar het al na 55 minuten spelen 5-0 stond.

“Geen enkele wedstrijd in de Premier League is makkelijk. We hebben Everton op de juiste manier afgestraft in de omschakeling. Al met al een goede maandagavond”, aldus Kane. Tottenham is de top vier tot op drie punten genaderd, al wordt nu nog de zevende plek in de Premier League bezet. “Een plek in de top vier is onze ambitie. De manager heeft tijd nodig gehad om zijn plek te vinden en we bevinden ons nu in een goede positie. We voelen de druk om een topclub te zijn, daar kunnen we niet voor weglopen.”

De topscorers aller tijden in de Premier League

1. Alan Shearer (voor Blackburn Rovers en Newcastle United): 260 goals

2. Wayne Rooney (voor Everton en Manchester United): 208 goals

3. Andy Cole (voor Newcastle United, Manchester United, Blackburn Rovers, Fulham, Manchester City en Portsmouth): 187 goals

4. Sergio Agüero (voor Manchester City): 184 goals

5. Frank Lampard (voor Chelsea en Manchester City): 177 goals

6. Harry Kane (voor Tottenham Hotspur): 176 goals

7. Thierry Henry (voor Arsenal): 175 goals

8. Jermain Defoe (West Ham United, Tottenham Hotspur, Portsmouth, Sunderland en Bournemouth): 163 goals

9. Robbie Fowler (voor Liverpool, Leeds United en Manchester City): 162 goals

10. Michael Owen (voor Liverpool, Newcastle United, Manchester United en Stoke City): 150 goals