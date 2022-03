Atlético Madrid boekt cruciale zege in strijd om Champions League-plek

Zondag, 6 maart 2022 om 23:10 • Dominic Mostert

Atlético Madrid heeft zondag een cruciale overwinning geboekt in de strijd om de vierde plaats in LaLiga. De ploeg van trainer Diego Simeone won met 1-3 van Real Betis en passeerde de tegenstander op de ranglijst. Daardoor staat Atlético nu vierde met 48 punten, terwijl Betis met 46 punten op de vijfde plek staat. De nummer vier kwalificeert zich voor de groepsfase van de Champions League, terwijl de nummer vijf de Europa League in gaat.

Aan het begin en het eind van een spectaculaire eerste helft werd gescoord: Atlético greep de voorsprong na 74 seconden, waarna Betis in de vijfde minuut van de blessuretijd langszij kwam. Het openingsdoelpunt kwam voort uit een lage voorzet van Ángel Correa vanaf de rand van het strafschopgebied. Hij vond João Félix, die was weggelopen bij Youssouf Sabaly en vanaf een meter of zes binnenschoot.

Omdat de eerste helft werd gekenmerkt door gedwongen wissels - Andrés Guardado, Sime Vrsaljko en Correa vielen allemaal geblesseerd uit binnen de eerste 27 minuten - werden vijf minuten aan blessuretijd opgeteld. Vlak voor het rustsignaal plaatste Tello de bal vanbuiten het strafschopgebied op fraaie wijze achter doelman Jan Oblak en zo profiteerde Betis optimaal van bal verlies van Héctor Herrera.

Betis kreeg loon naar werken. De thuisploeg kwam steeds beter in de wedstrijd, kon ondanks de vele onderbrekingen kansen creëren en begon met een goed gevoel aan de tweede helft. Na de pauze trok Atlético de wedstrijd echter naar zich toe. Een kopbal van Felipe belandde nog op de paal, maar vormde Félix het eindpunt van een rappe counter. De eindstand werd bepaald door invaller Thomas Lemar, die rond de penaltystip werd gevonden door Antoine Griezmann en afrondde in de linkerhoek.

Gol Atleti!! ??



João Félix doet het al na krap 80 seconden voor de ploeg van Simeone ??#ZiggoSport #LaLiga #BETATM pic.twitter.com/GCaM2vLtHA — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 6, 2022

Zo dan!! 1-1 Betis??



Tello op de valreep van de rust met de prachtige gelijkmaker. Streep langs de machteloos duikende Oblak ??#ZiggoSport #LaLiga #BETATM pic.twitter.com/rnyDDKtrog — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 6, 2022

??Goal Atleti! ??



Weer João Félix! 1-2



Dit keer staat de Portugees aan het einde van een met chirurgisch precisie uitgevoerde tegenstoot ?????#ZiggoSport #LaLiga #RealBetisAtleti pic.twitter.com/ymh58IlghR — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 6, 2022

??Goal Atlético! 1-3! ??



Atleti beslist het! Griezmann met de assist en Lemar mag hem binnenwerken ??#ZiggoSport #LaLiga #RealBetisAtleti pic.twitter.com/iYlXXzAQ6a — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 6, 2022