‘Erik ten Hag heeft bedenkingen bij topaanbieding en houdt boot af’

Woensdag, 2 maart 2022 om 20:16 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:22

Erik ten Hag heeft bedenkingen bij een overstap naar Manchester United, zo melden ESPN en The Times. De trainer van Ajax staat samen met Paris Saint-Germain-trainer Mauricio Pochettino bovenaan de verlanglijst van de Engelse grootmacht, maar hapt voorlopig niet toe. Carlo Ancelotti van Real Madrid is daarom door the Red Devils toegevoegd aan de lijst met opties, weten de gerenommeerde media.

De instabiele structuur in de top van United zorgt voor terughoudendheid bij Ten Hag. De coach schrijft zijn successen bij Ajax voor een groot deel toe aan de duidelijk opgezette organisatie waarbinnen hij kon werken. De oefenmeester was zeer gehecht aan de nauwe samenwerking met Marc Overmars, die het aankoopbeleid tot februari van dit jaar uitzette. Edwin van der Sar completeerde als algemeen directeur de drie-eenheid die Ajax de afgelopen jaren naar grote hoogte stuwde.

Ten Hag ligt in Amsterdam tot medio 2023 vast, maar de coach wordt voortdurend gelinkt aan een zomerse exit bij Ajax. Het vertrek van Overmars valt Ten Hag zwaar, zo vertelde hij onlangs. "Ik heb nog veel contact met hem", aldus de oefenmeester op een persconferentie. "We appen en af en toe spreken we elkaar. Je kan niet in één keer zo'n band doorsnijden. Persoonlijk sowieso niet, maar ook functioneel niet. Hij is betrokken, hij is de regisseur van dit team."

Manchester United stelde in november Ralf Rangnick aan als interim-coach om Ole Gunnar Solskjaer tijdelijk te vervangen. In de zomer moet een sterke hoofdtrainer worden aangetrokken voor de lange termijn, maar voorlopig is de zoektocht weinig succesvol. Naast Ten Hag gaat Pochettino nog niet in op de avances. De Argentijn is niet geheel gelukkig bij Paris Saint-Germain, maar heeft met Real Madrid een potentiële andere optie.

Ancelotti vertrekt namelijk mogelijk na één seizoen alweer bij de Koninklijke. De Italiaan staat in de competitie ruim aan kop, maar kwam door de beschamende vertoning van zijn ploeg in de heenwedstrijd tegen Paris Saint-Germain (1-0 verlies) onder vuur te liggen. Ancelotti komt op zijn beurt dus op het verlanglijstje in Manchester. Ancelotti geldt als alternatief voor de topkandidaten en zou net als Rangnick slechts voor de korte termijn worden aangesteld. Daarmee zou United extra tijd kunnen kopen in de zoektocht naar een droomkandidaat. Ancelotti werkte eerder in de Premier League bij Chelsea en Everton. Bij die laatste club vertrok hij afgelopen zomer halsoverkop toen Real aanklopte.