‘De achternaam mag niet leidend zijn bij de keuze om voor Jordi Cruijff te gaan’

Woensdag, 2 maart 2022 om 07:31 • Laatste update: 07:47

Peter Bosz zou de komst van Jordi Cruijff naar Ajax toejuichen. De adviseur van Joan Laporta is door Ajax benaderd om de functie van directeur voetbalzaken over te nemen van Marc Overmars, meldde De Telegraaf onlangs. De zoon van Johan Cruijff behoort daarmee tot de belangrijkste kandidaten en zou kunnen terugkeren bij de club waar hij tussen 1981 en 1988 in de jeugdopleiding speelde. Bosz en Cruijff werkten eerder met elkaar samen bij Maccabi Tel Aviv.

Cruijff was in 2016 werkzaam als technisch directeur bij de Israëlische club, toen hij Bosz overhevelde van Vitesse. "Daarvoor kende ik hem helemaal niet, maar we hebben heel prettig samengewerkt", aldus Bosz. "In mijn tijd als technisch directeur bij Feyenoord heb ik geleerd dat het heel belangrijk is dat je goed overweg kunt met je trainer, en andersom. Het is een prachtige persoonlijkheid. Hij houdt vast aan zijn visie en daar kan hij goed en interessant over vertellen. Jordi is denk ik van huis uit meer Spaans dan Nederlands georiënteerd. Hij beschikt over veel kwaliteiten die een goede technisch directeur moet hebben.”

Bosz snapt dan ook dat Ajax in de zoektocht naar een vervanger voor Overmars is uitgekomen bij Cruijff. "Dat begrijp ik zeker", gaat de trainer van Olympique Lyon verder. "Jordi heeft natuurlijk die achternaam en was heel close met zijn vader, maar dat is iets waar hij nooit op heeft willen teren. Dat blijkt ook wel uit het pad dat hij heeft gekozen als technisch directeur. Hij heeft een heel heldere visie, is een intelligente jongen en kan ook bikkelhard zijn. Daarnaast heeft hij een goede babbel en goed zicht op de voetballers en het elftal dat hij wil bouwen. Je ziet ook dat veel trainers die hij heeft aangesteld, prima terecht zijn gekomen.”

Volgens Ronald de Boer hoort Cruijff 'zéker op het lijstje te staan'. "Omdat hij genoeg bagage heeft. Hij weet door al zijn ervaring goed welk talent er op de voetbalvelden rondloopt. Hij is een hele aardige jongen, al is dat geen criterium. En ook zijn achternaam moet niet leidend zijn. Maar ik vind het heel belangrijk dat hij de identiteit van het Nederlandse voetbal zal bewaken. Hij heeft als jeugdspeler in de opleiding meegelopen en heeft het Ajax-DNA." De Telegraaf polste ook Ronald Koeman voor een reactie, maar die wilde niet veel kwijt. "Jordi is een kundige en geweldige vent voor die functie. Tevens heeft hij de achternaam Cruijff."

Volgens het Algemeen Dagblad laat de nieuwe technische man nog even op zich wachten bij Ajax. Het dagblad schrijft dat bronnen binnen de club beweren dat het 'totale onzin' is dat de Amsterdammers Cruijff hebben benaderd voor de post. Gerry Hamstra en algemeen directeur Edwin van der Sar nemen de taken van Overmars voorlopig waar. Het duo dient samen met financieel directeur Susan Lenderink en Erik ten Hag de contractonderhandelingen in goede banen te leiden.