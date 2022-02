Spelers van Go Ahead Eagles genieten in massageruimte van Studio Sport

Zondag, 27 februari 2022 om 21:30

Go Ahead Eagles geniet na van de 2-1 overwinning op Ajax. De club uit Deventer deelt via Twitter een video waarop te zien is dat de spelers vanuit de massageruimte gezamenlijk naar de samenvatting van het duel op Studio Sport kijken. Trainer Kees van Wonderen toont zich voor de camera van ESPN bijzonder trots op de prestatie van zijn ploeg.

Op de video die Go Ahead deelt is te zien hoe de spelers in de samenvatting naar de openingstreffer van Iñigo Córdoba kijken. “Moet je nou kijken, pik: hij schopt het hele doel doormidden”, zo wordt er lachend gereageerd als de spelers de reactie van Jay Idzes na het doelpunt te zien krijgen. ‘Brb. Even Studio Sport kijken!’, schrijft Go Ahead bij de video.

“Opwinding in de kleedkamer? Ja, wat wil je. De jongens zijn enorm blij met deze prestaties tegen een ongelofelijk sterk elftal”, oordeelt Van Wonderen. “Als je dit met een wisselwerking met het publiek kan presteren, is dat niet normaal. Het was het idee om iets meer vooruit te verdedigen dan we in Amsterdam konden. Later moesten we dat iets bijsturen, maar je wordt ook wel daartoe gedwongen omdat zij zoveel kwaliteiten aan de bal hebben.”

“Ik zit nog een beetje in de spanning van de wedstrijd, want door die vroege 2-1 voel je de gelijkmaker aankomen. Dan zit je een beetje naar het scorebord te kijken, naar de tijd”, gaat de trainer van Go Ahead verder. “Het is gewoon prachtig om iedere dag met deze ploeg te werken. Ze vechten voor alles, ook de jongens die erop komen. Natuurlijk heb je een beetje geluk nodig op de juiste momenten. Maar er zit zoveel wil en strijdlust in het elftal. Dat is het mooiste om te zien. We moeten bescheiden blijven: we weten wat we kunnen, maar ook wat onze beperkingen zijn.”

“Het ging aardig, ik denk dat het plan goed werd uitgevoerd”, analyseert doelman Andries Noppert. “Ik denk dat je tegen Ajax niet de boel open moet gooien, want dan kan het snel gaan. Dat wisten we ook. We hebben een beetje hetzelfde gedaan als in de ArenA. Daar hebben we een resultaat kunnen boeken en nu staan we hier met twee puntjes meer.” Noppert wordt geconfronteerd met zijn poging om wat tijd te rekken. “Ja, kom op. We spelen tegen Ajax, je wil drie punten pakken en dan doe je er alles aan.”