Discutabele strafschop bezorgt AS Roma in minuut 99 nog de overwinning

Zondag, 27 februari 2022 om 20:15 • Chris Meijer

AS Roma heeft ternauwernood een 0-1 overwinning geboekt op Spezia. De komende tegenstander van Vitesse in de achtste finale van de Conference League stevende af op puntverlies tegen de laagvlieger, ondanks dat de ploeg van trainer José Mourinho met Rick Karsdorp als basisspeler een helft lang met een man meer speelde. Een discutabele strafschop in de allerlaatste minuut van de blessuretijd bracht uiteindelijk de beslissing, waardoor Roma voorlopig naar de zesde plaats in de Serie A stijgt.

Roma reisde niet bepaald in grootse vorm af naar La Spezia, daar de laatste zege dateerde van 23 januari. De vier daaropvolgende wedstrijden leverden drie remises en een nederlaag op. De Romeinen hadden tegen de nummer veertien van de Serie A al vroeg op voorsprong kunnen staan, daar Lorenzo Pellegrini na achttien minuten spelen de paal raakte. Een minuut later dook Tammy Abraham op in kansrijke positie, maar ook zijn inzet leverde geen doelpunt op.

Op slag van rust kwam Spezia met tien man te staan, nadat Ammonito Amian in een tijdsbestek van zes minuten twee gele kaarten moest incasseren. Door de overtalsituatie waren de eerste kansen in de tweede helft voor Roma, via onder meer Abraham, Bryan Cristante, Jordan Veretout en Pellegrini. Spezia kwam er bij vlagen uit en zag M'Bala Nzola eveneens een goede mogelijkheid creëren.

Roma bleef in de slotfase aandringen, maar leek ondanks kansen voor Nicolò Zaniolo en Henrikh Mkhitaryan niet tot de winnende treffer te komen. Die kwam uiteindelijk toch, in de vierde minuut van de blessuretijd. Roma raakte na een scrimmage twee keer de lat, waarna de bal van de lijn werd gehaald. Scheidsrechter Michael Fabbri werd naar het scherm geroepen, vanwege een hoog been van Jakub Kiwior richting Zaniolo. Fabbri besloot een strafschop te geven, die uiteindelijk in de negende minuut van de blessuretijd werd benut door Abraham.