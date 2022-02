Van der Vaart doet opmerkelijke voorspelling: ‘Dan gaat-ie alsnog spelen'

Woensdag, 23 februari 2022 om 21:00

Rafael van der Vaart is enorm onder de indruk van Remko Pasveer dit seizoen. Volgens de analist heeft Ajax met André Onana 'een geweldige keeper' op de bank zitten, maar bieden de prestaties van Pasveer geen enkele reden voor trainer Erik ten Hag om een wissel door te voeren. Wel denkt Van der Vaart dat Onana per direct weer eerste keeper wordt wanneer de vorm van de huidige nummer één ook maar ietwat afneemt.

Pasveer kwam afgelopen zomer transfervrij over van Vitesse en moest aanvankelijk de concurrentiestrijd aangaan met collega-routinier Maarten Stekelenburg. Stekelenburg raakte echter al snel uit de running vanwege een heupblessure. Onana was pas in november speelgerechtigd vanwege een dopingschorsing, maar ook daarna behield Pasveer het vertrouwen van Ten Hag. De prestaties van de routinier verdienen volgens Van der Vaart 'een groot compliment'.

'Als Pasveer 5% minder gaat keepen dan gaat Onana alsnog spelen' ?? Wytse en Rafael bespreken de interessante keeperskwestie bij Ajax ??#ZiggoSport #UCL #BENAJA pic.twitter.com/raVwVx934n — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 23, 2022



"Die ouwe lul, met alle respect", steekt de oud-Ajacied van wal. "Niemand heeft het meer over Onana." Van der Vaart denkt echter wel dat de Kameroenees de plek van Pasveer onder de lat weer in zal nemen, zodra laatstgenoemde 'vijf procent minder gaat presteren'. "Maar Pasveer doet het zo ontzettend goed, dat daar totaal geen twijfel over is. Ook als je daar met die mensen spreekt. Nee hoor, Pasveer is gewoon de nummer één."

"Hij is topfit, in de vorm van zijn leven...", somt Van der Vaart op. "Die kan nog wel een jaartje mee." Youri Mulder sluit zich in de studio van Ziggo Sport aan bij de woorden van zijn collega-analist, en doet er zelfs nog een schepje bovenop. "Ik denk dat Pasveer de beste keeper van Nederland is en in Oranje hoort." Pasveer debuteerde afgelopen augustus in de voorselectie van het Nederlands elftal, maar het kwam vooralsnog nog niet tot een debuut.