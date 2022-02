Conte lacht om Guardiola en bewijst met video op Instagram diens ‘ongelijk’

Dinsdag, 22 februari 2022 om 15:07 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:15

Antonio Conte is het niet eens met de woorden van Josep Guardiola, die na de sensationele zege van Tottenham Hotspur tegen Manchester City (2-3) van afgelopen zaterdag stelde dat the Spurs uitstekend counterde. Dankzij een treffer in de 95ste minuut van Harry Kane deelde de ploeg van Conte de koploper van de Premier League de eerste competitienederlaag sinds 30 oktober toe.

Na de wedstrijd stelde Guardiola zich nederig op en prees hij de tactiek van Tottenham, waar City niet tegen opgewassen was. “Nadat ze op achterstand kwamen, verdedigden ze zo ver terug op eigen helft en zo compact - het was ongelooflijk. Ze verliezen de bal niet met Harry Kane en hebben lopende mensen met Heung-Min Son en Dejan Kulusevski. Ik denk dat we goed gespeeld hebben. We hebben veel kansen gecreëerd. Ik kan niets verkeerds zeggen over het team, maar het was een lastige wedstrijd.”

De Spaanse oefenmeester liet weten niet verrast te zijn door het spel van de Noord-Londense ploeg. “Ze speelden zoals ik had verwacht. Ze waren goed in de opbouw en creëerden veel ruimte om te counteren, maar over het algemeen hadden we hier een antwoord op en speelden we een goede wedstrijd. Iedereen weet waar Kane toe in staat is. Nadat we vroeg op achterstand kwamen, creëerden we binnen tien tot vijftien minuten veel kansen.”

De uitspraak dat Tottenham op de counter speelde, viel niet in goede aarde bij Conte. De manager van Tottenham poste op zijn Instagram-account beelden van de drie doelpunten tegen the Citizens en schreef als onderschrift: "Counters?!? Misschien niet...", gevolgd door drie huilende emoji's. Conte liet na afloop van het duel blijken tevreden te zijn dat de aanvallende tactiek zijn vruchten afwierp. “Ik zei voor de wedstrijd al dat Manchester City de bal 65 tot 70 minuten in bezit zou hebben, dus dat we goed moesten staan in defensief opzicht. Maar onze eerste gedachte was om aan te vallen.”