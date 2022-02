Trefzekere Donyell Malen wervelt met Dortmund over Gladbach heen

Zondag, 20 februari 2022 om 19:31 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 19:40

Borussia Dortmund heeft zich zondagavond uitstekend hersteld van de afgang in de Europa League tegen Rangers (2-4). De ploeg van trainer Marco Rose was op eigen veld met liefst 6-0 te sterk voor Borussia Mönchengladbach. Marco Reus was de grote man bij BVB met twee treffers en drie assists. Ook Donyell Malen deelde mee in de feestvreugde. De Nederlander nam na een half uur spelen de tweede treffer voor zijn rekening. Dortmund heeft door de zege een gat geslagen naar Bayer Leverkusen. De voorsprong op de nummer drie bedraagt nu acht punten. De achterstand op Bayern München is zes punten.

Dortmund wist wat het te doen stond na de Europese afgang tegen Rangers. De ploeg van Rose kwam verfrissend voor de dag tegen Gladbach en noteerde al vroeg in het duel de eerste kansen. Een schot van Malen ging rakelings naast en ook Giovanni Reyna hielp een kans om zeep. Nadat Malen halverwege de eerste helft opnieuw het vizier niet op scherp had staan, was Reus wel trefzeker. De middenvelder kreeg een rebound voor de voeten en vond de rechterhoek: 1-0. De captain speelde een dijk van een wedstrijd en was ook bij de tweede treffer betrokken. De middenvelder had een splijtende pass in huis op Malen, die oog in oog met Yann Sommer raak schoot.

Nu wél Donyell Malen!!! ?? De Nederlander sprint iedereen eruit na een prachtpass van Reus en rondt koeltjes af! 2-0??#ZiggoSport #Bundesliga #BVBBMG pic.twitter.com/RXkh01wAx9 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 20, 2022

Florian Neuhaus kreeg de mogelijkheid om na een half uur iets terug te doen namens de bezoekers, maar zijn inzet werd gekeerd door Gregor Kobel. In de tweede helft liet Dortmund geen spaan heel van Gladbach en liep het in de slotfase uit naar zeer ruime cijfers. De derde treffer viel twintig minuten voor tijd. De ingevallen Marius Wolf werd aan de rechterkant van het strafschopgebied bediend door Reus en schoot feilloos raak. Vier minuten later was Reus opnieuw de aangever. Ditmaal mocht de voor Malen in het veld gekomen Youssoufa Moukoko het laatste zetje geven. De aanvaller schoot van dichtbij raak.

Dortmund met de turbo erop!! Uitgelopen naar 3, 4 én 5-0!! ?????? Nummer 13 Gladbach ziet sterretjes ??#ZiggoSport #Bundesliga #BVBBOR pic.twitter.com/VnxfFZoFIt — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 20, 2022

Dortmund kende geen enkele medelijden met de nummer dertien van de Bundesliga en schroefde de score in de laatste tien minuten op naar 6-0. Tien minuten voor tijd werd Reus door Mats Hummels alleen op Sommer afgestuurd. De aanvoerder faalde niet en schoot feilloos raak in de linkerhoek. Het slotakkoord kwam van de voet van Emre Can. De middenvelder mocht in de blessuretijd van de wedstrijd aanleggen vanaf elf meter. Matthias Ginter beging de overtreding en zag scheidsrechter Marco Fritz naar de stip wijzen. Can hield het hoofd koel en liet Sommer voor de zesde keer kansloos. Donderdag staat voor Dortmund de return op het programma tegen Rangers.