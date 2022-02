‘Trainer, perschef en vice-president van FC Porto bestalen Sporting-voorzitter’

Zaterdag, 12 februari 2022 om 18:56 • Chris Meijer

De volledig uit de hand gelopen topper tussen FC Porto en Sporting Portugal (2-2) van vrijdagavond krijgt nog een staartje. Sporting schrijft in een statement op zijn website dat er aangifte wordt gedaan tegen Vítor Baía (vice-president), Sérgio Conceição (trainer) en Rui Cerqueira (perschef). Bij schermutselingen na afloop zou Sporting-president Frederico Varandas door het drietal van FC Porto ‘fysiek en verbaal aangevallen’ en zelfs bestolen zijn.

Het duel tussen de koploper en de nummer twee van de Portugese Primeira Liga eindigde in een massale knokpartij. In de tiende minuut kregen Agustín Marchesín en Pepe aan de kant van FC Porto en João Palhinha en Bruno Tabata aan de kant van Sporting een rode kaart. Klaarblijkelijk bleef het ook nog onrustig nadat beide ploegen van het veld waren gegaan. Sporting schrijft dat Varandas op weg was naar de spelersbus, toen hij door het drietal van FC Porto én een aantal beveiligers werd opgewacht.

“Rui Cerqueira werd gewelddadig tegenover de president van Sporting en pakte zijn portemonnee, met daarin zijn identiteitsbewijzen, mobiele telefoon en creditcards, uit zijn handen, om daarmee weg te rennen. Ondanks dat er politie ter plaatse was, konden de mobiele telefoon en de documenten niet worden teruggevonden”, schrijft Sporting in het statement. “Sporting zal aangifte doen tegen Vítor Baía, Sérgio Conceição en Rui Cerqueira en alles in het werk stellen zodat zij kunnen worden verbannen uit alle stadions.”

FC Porto heeft een foto naar buiten gebracht waarop de ‘gestolen’ telefoon van Varandas te zien is op de grond buiten het Estádio do Dragão. “Ze hebben een lange geschiedenis met het intimideren van journalisten, toeschouwers en tegenstanders, dat is algemeen bekend”, zo benadrukt Sporting echter. De regerend kampioen van Portugal haalt ook aan zijn supporters onterecht werden tegengehouden om het stadion binnen te gaan. De fans van Sporting die wel in het stadion waren, werden ‘slachtoffer van agressie’.

“Wat er vrijdag op en buiten het veld is gebeurd, is te serieus om geen consequenties te hebben. Sporting zal dit gevecht niet opgeven”, zo wordt het statement besloten. Sporting verloor in Porto dure punten in de strijd om de landstitel. Koploper FC Porto heeft een voorsprong van zes punten op de naaste achtervolger. Sporting heeft op zijn beurt weer een voorsprong van zeven punten op Benfica, al heeft de nummer drie een duel minder gespeeld.