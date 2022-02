‘Zogenaamd een toptalent, maar hij is heel matig en kan beter stoppen’

Zaterdag, 12 februari 2022 om 00:15 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 01:14

Joey Kooij krijgt er na zijn grove blunder in de Keuken Kampioen Divisie publiekelijk van langs. De scheidsrechter kende in de absolute slotfase van de wedstrijd tussen De Graafschap en FC Dordrecht een onterechte strafschop toe aan de thuisploeg, die zo de 2-2 eindstand op het scorebord zette. "Ik vind het een hele matige scheidsrechter en dat heb ik gewoon tegen hem gezegd", aldus Michele Santoni, de trainer van de benadeelde Dordtenaren, tegenover ESPN.

Omdat de KNVB in de Keuken Kampioen Divisie geen gebruik maakt van een VAR, zijn ploegen ouderwets overgeleverd aan de grillen van een arbiter. Kooij zag diep in blessuretijd een overtreding van Ruggero Mannes op Ted van de Pavert, maar beelden tonen aan dat de verdediger van Dordrecht amper een vinger uitstak. Kooij wilde niets weten van de protesten en gaf geel aan Mannes voor de overtreding. Sam Hendriks schoot van elf meter de 2-2 voor De Graafschap binnen.

Michele Santoni is totaal niet te spreken over de strafschop in blessuretijd. "Ik heb hem aangeraden om te stoppen en te gaan padellen" pic.twitter.com/pAaGxSAwqL — ESPN NL (@ESPNnl) February 11, 2022

Santoni is woedend over de blunder van Kooij en stormde na het laatste fluitsignaal op de 'matige' scheidsrechter af. "Ik hoorde van de KNVB dat het een internationaal toptalent moet zijn, maar ik heb hem aangeraden om te stoppen en te gaan padellen. Wat hij zei? Dat ik rustig moest blijven, tja... De wedstrijd hoort beslist te worden door de spelers. Als De Graafschap verdiend 3-0 wint, dan weet ik dat ik met mijn team harder moet werken. Hier heb ik niks aan, ik kan moeilijk tegen de KNVB zeggen dat ze de scheidsrechters beter moeten opleiden."

De coach van Dordrecht kent Kooij al langere tijd. "Hij heeft mij bij Almere City FC één of twee keer gefloten", zegt Santoni, die vanaf 2018 korte tijd trainer was van die club. "En ik ken hem vanuit Frank de Boer", aldus de geboren Italiaan, die bij Ajax en Internazionale als video-analist werkte voor De Boer. Kooij is de schoonzoon van de ex-bondscoach: hij heeft een relatie met diens dochter Romy-Rae. Kooij wilde zelf overigens niet voor de camera reageren.