Een geruisloos afscheid: ook Mousa Dembélé stopt per direct met voetbal

Dinsdag, 8 februari 2022 om 08:43 • Laatste update: 08:56

Mousa Dembélé (34) is gestopt met voetballen, ondanks een lucratief voorstel om langer in China te blijven, zo schrijft Het Nieuwsblad dinsdag. De 34-jarige middenvelder blijkt zodoende op 11 augustus zijn laatste duel als profvoetballer te hebben gespeeld. Dat deed hij in het tenue van de Chinese club Guangzhou City, dat volgens het Belgische dagblad tevergeefs probeerde om de voormalig speler van onder meer Willem II en AZ te behouden.

Volgens Het Nieuwsblad deed Guangzhou City nog een lucratief voorstel om de samenwerking na 31 december te verlengen, maar Dembélé zag geen heil in een langer verblijf in China. Ook clubs uit België en andere landen kregen echter nul op het rekest toen de entourage van de transfervrije middenvelder werd gepolst over de mogelijkheden voor een contract. Het dagblad schrijft dat Dembélé ‘er simpelweg geen zin meer in heeft’ en ‘genoeg heeft van het steeds wederkerende blessureleed’.

Dembélé miste echter vooral zijn kinderen in Antwerpen, waar hij nu al enkele weken verblijft. Dat was volgens het dagblad ‘écht doorslaggevend’. Het betekent dat er opnieuw een (ex-)Rode Duivel van 'de Gouden Generatie' stopt, na generatiegenoot Thomas Vermaelen eind vorige maand. Dembélé speelde 82 interlands, waarin hij 5 keer scoorde. Hij speelde op twee WK’s (2014 en 2018) en een EK (2016). In 2019 stopte hij als international.

Dembélé startte zijn clubcarrière bij Germinal Beerschot. Via Willem II ging hij naar AZ, waar hij de landstitel en de Johan Cruijff Schaal won én een transfer naar Premier League-club Fulham versierde. Daar maakte hij eveneens indruk. Tottenham Hotspur plukte de middenvelder in 2012 bij de stadsgenoot weg voor negentien miljoen euro. Na zeven jaar trok hij naar Guangzhou City, wat dus zijn laatste club is gebleken.