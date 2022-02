Jörgen Strand Larsen schittert op zijn verjaardag voor FC Groningen

Zondag, 6 februari 2022 om 16:26 • Jeroen van Poppel

FC Groningen heeft zondagmiddag uitstekende zaken gedaan in de Eredivisie. De ploeg van Danny Buijs won verdiend van Go Ahead Eagles en had dat te danken aan Jörgen Strand Larsen. De spits maakte op zijn 22ste verjaardag twee doelpunten, waarvan de laatste indrukwekkend was: 2-1. Groningen klimt naar de tiende plek, terwijl Go Ahead dertiende staat.

Laros Duarte keerde bij Groningen terug van een blessure en nam de plek op het middenveld in van Melayro Bogarde. Voor Buijs was er na de 1-3 zege bij Vitesse verder geen reden om zijn basiself te wijzigen. Bij Go Ahead keerden Giannis Botos, Martijn Berden en Marc Cardona na maanden van afwezigheid terug in de selectie, al begon het drietal op de reservebank.

Groningen kende een werkelijk flitsende start en overklaste Go Ahead in de eerste minuten volledig. Een prachtige aanval leidde in de vierde minuut tot de openingstreffer van Strand Larsen, die alleen het laatste zetje hoefde te geven. Duarte had daarvoor met een steekbal Bjorn Meijer vrijgezet, die met een lage voorzet de Noorse spits bediende: 1-0. Groningen had direct daarna weer kunnen scoren, maar een scrimmage liep voor Go Ahead goed af en Michael de Leeuw vuurde van afstand naast.

Go Ahead kwam in de tweede fase van de eerste helft beter in de wedstrijd en hield Groningen verder van het doel. Direct na rust had de thuisploeg de pech dat Brian van Hintum met een kopbal uit een hoekschop de paal raken. Go Ahead kwam na een uur verrassend terug op gelijke hoogte via de ingevallen Botos, die een goede voorzet van Oratmangoen met het hoofd afmaakte: 1-1. Groningen knokte zich dankzij Strand Larsen binnen tien minuten weer op voorsprong. De spits nam een lange bal met de borst aan en vuurde vanaf de rand van het strafschopgebied raak: 1-2.

Strand Larsen kreeg een publiekswissel, waarna Groningen met enige moeite de zege over de streep trok. Go Ahead bracht de bal in de slotfase een paar keer dreigend in het drukke strafschopgebied, maar een echte kans volgde niet meer.