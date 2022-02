Joshua Brenet blikt terug op 31 januari: ‘Superblij, maar ik schrok aardig’

Zondag, 6 februari 2022 om 07:13 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 08:04

Joshua Brenet is blij weer terug te zijn op de Nederlandse velden. FC Twente bewaarde de enige winterse versterking voor de laatste dag van de transfermarkt: de verdediger tekende een contract tot het einde van het seizoen bij de club uit Enschede, waar hij de naar Parma vertrokken Jayden Oosterwolde moet vervangen. Hij maakte zaterdag vlak voor tijd zijn debuut in de 3-0 zege van de Tukkers op Vitesse. “Ik was natuurlijk superblij met het telefoontje van FC Twente”, vertelde Brenet na afloop van de wedstrijd in gesprek met ESPN.

“Maar ik was ook aardig geschrokken. Het was vrij laat op de avond en het kwam opeens uit het niets”, legt de verdediger uit. “Het eerste moment dacht ik: wow... Daarna was het direct inpakken met mijn zaakwaarnemer, deze kant op komen en toen ging alles vrij snel. Zo zie je maar: nu ben ik hier.” Brenet bracht het grootste gedeelte van zijn loopbaan door bij PSV, waar hij tussen 2012 en 2018 tot 150 officiële wedstrijden kwam. De tweevoudig Oranje-international, 27 jaar, werd drie keer landskampioen.

Joshua Brenet had ook voor FC Groningen kunnen kiezen, maar bij @fctwente dacht hij:



"Wow." ?? pic.twitter.com/XzGHjk2dbY — ESPN NL (@ESPNnl) February 6, 2022

In 2018 stapte Brenet over naar TSG Hoffenheim, waar hij slechts 22 officiële duels speelde. In 2020 werd hij al een half jaar aan Vitesse verhuurd. De verdediger had afgelopen maand niet veel opties om de Duitse club te verlaten. “FC Groningen kwam ook nog, dat was misschien een paar uur daarvoor. Daarna kwam FC Twente opeens in de avonduren. Voor de rest vrij weinig tot niks eigenlijk”, erkent de verdediger. “Ja, er waren wel een paar clubs hier en daar, maar het merendeel is afgeketst. Ze vroegen altijd waarom ik niet speelde of waarom ik zo lang niet heb gespeeld. Het antwoord? Tsja. Daar Ik heb tot nu toe ook geen antwoord gekregen, ik heb altijd honderd procent inzet getoond en mijn uiterste best gedaan.”

“Ik begrijp het zelf ook niet.” Brenet betreurt dat het niet zo gelopen is als hij gewild had. “In het begin kreeg ik de kans, heb ik voldoende wedstrijden kunnen pakken en heb ik zelfs Champions League-wedstrijden gespeeld met één van de beste coaches, die nu bij Bayern München zit, die het in me zag, die me wél liet spelen.” Hij doelt op Julian Nagelsmann, die naderhand werd opgevolgd door Alfred Schreuder en Sebastien Hoeness. “Ja, ik heb daar geen direct antwoord op. Van mijn kant kan ik mezelf in de spiegel aankijken en zeggen dat ik alles eraan gedaan heb om mezelf in de basis te werken.”

Hoffenheim was opvallend kritisch op Brenet toen de transfer naar FC Twente bekend werd gemaakt. “Joshua kwam als een international van regerend kampioen PSV, dus onze verwachtingen waren hoog. Maar na 3,5 jaar moeten we kritisch zijn en concluderen dat het geen succesvolle transfer is gebleken. Het is het beste voor alle partijen om uit elkaar te gaan.”