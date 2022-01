AZ stunt met aanwinst die in de zomer nog negen miljoen euro kostte

Maandag, 31 januari 2022 om 21:27 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:31

AZ mengt zich bij het scheiden van de markt en haalt Kamal Sowah op huurbasis binnen, zo meldt Voetbal International. De 22-jarige rechteraanvaller wordt de rest van het seizoen gehuurd van Club Brugge. Het is opmerkelijk dat de Belgisch kampioen daaraan meewerkt, want Sowah werd afgelopen zomer voor liefst negen miljoen euro overgenomen van Leicester City.

Sowah werd vier maanden geleden als een topaanwinst gepresenteerd bij Club Brugge. De vleugelspits is de duurste aankoop uit de clubhistorie, maar kwam tot dusver niet uit de verf. De Belgen hebben nog altijd hoop dat de Ghanees gaat slagen, want er wordt geen optie tot koop opgenomen in de huurovereenkomst met AZ. De aanvaller kwam dit seizoen tot zeventien officiële optredens voor Club en wist daarin niet te scoren.

Club nam Sowah dus over van Leicester City, hoewel de aanvaller nooit in actie kwam voor de club uit de Premier League. Sowah werd jaren achter elkaar verhuurd aan Oud-Heverlee Leuven en maakte vooral in zijn laatste seizoen grote indruk, door 8 goals en 6 assists te noteren in 34 competitiewedstrijden. Die prestatie overtuigde Club ervan om liefst negen miljoen euro aan Leicester over te maken.

Bij AZ wordt Sowah binnengehaald als oplossing voor de korte termijn, omdat Albert Gudmundsson op de laatste dag van de winterse transfermarkt verkocht wordt aan Genoa. De 24-jarige aanvaller wilde zijn aflopende contract niet verlengen en levert AZ nu nog een bedrag van 1,2 miljoen euro op, zo meldde De Telegraaf.