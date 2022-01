‘Net voordat ik hier begon, wilde Van der Sar me naar Ajax halen als assistent’

Edwin van der Sar wilde René Meulensteen in 2018 als assistent-trainer naar Ajax halen. De 57-jarige oefenmeester - die de algemeen directeur van de Amsterdammers nog kende van hun gezamenlijke tijd bij Manchester United - had op dat moment echter al zijn woord gegeven om aan de slag te gaan als rechterhand van Graham Arnold, de bondscoach van Australië. Meulensteen hoopt komend jaar met de Socceroos het WK in Qatar te halen.

“Ik heb een paar keer de kans gehad om bij een Nederlandse club te werken, maar het is er nooit van gekomen. Misschien dat het alsnog een keer gebeurt. Het is voor mij echter geen must”, geeft Meulensteen te kennen in gesprek met De Telegraaf. Hij is sinds 2018 actief bij Australië als assistent. “Net voordat ik bij Australië begon, wilde Van der Sar me naar Ajax halen als assistent van Erik ten Hag, maar ik had toen mijn woord al aan Graham Arnold gegeven. Dat kom ik dan na. Zo zit ik in elkaar.”

“Het is mijn grote doel om met Australië naar het WK te gaan. Dan heb ik niet alleen in het clubvoetbal het hoogst haalbare meegemaakt, maar ook in het landenvoetbal”, vervolgt Meulensteen. Hij had afgelopen donderdag de leiding bij Australië tijdens het WK-kwalificatieduel met Vietnam (4-0 zege), doordat Arnold afwezig was vanwege een coronabesmetting. “Ik blijf er heel rustig onder. Het is niet dat ik nu heb gedacht ’kijk mij hier nou eens staan’.”

Australië bezet momenteel de derde plaats in Groep B van de Aziatische WK-kwalificatiecyclus, met een achterstand van vijf punten op Saudi-Arabië en van één punt op Japan. In de laatste drie wedstrijden moet Australië een plek bij de eerste twee afdwingen om een direct WK-ticket te pakken. Anders wacht eerst een play-off tegen de nummer twee van de andere groep in de Aziatische WK-kwalificatiecyclus, mogelijk de Verenigde Arabische Emiraten van Bert van Marwijk of Irak van Zeljko Petrovic. De winnaar daarvan plaatst zich voor een intercontinentale play-off, waar een WK-ticket op het spel staat.

Meulensteen werkte voor hij in Australië terechtkwam voor achtereenvolgens de voetbalbond van Qatar, Al-Ittihad, Al-Sadd, Manchester United, Bröndby IF, Anzhi Makhachkala, Fulham, Maccabi Haifa en Kerala Blasters. “Ik had nooit kunnen denken dat ik door het voetbal de hele wereld zou zien. Ik heb naast het voetbal twee grote liefhebberijen en dat zijn reizen en het leren van vreemde talen. Die beide dingen heb ik volop kunnen doen en daar geniet ik nog altijd van.”