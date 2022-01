MVV voelt zich genoodzaakt te reageren op publicatie in De Limburger

MVV Maastricht heeft zich tegen De Limburger gekeerd. De club uit de Keuken Kampioen Divisie is niet te spreken over een publicatie in het regionale dagblad en reageert daarop middels een statement op de website. "Het is normaliter niet onze stijl te reageren op artikelen in de media maar wij menen dat nu toch te moeten doen", schrijft MVV. Volgens de club heeft journalist Emil Visser 'een verkeerd en vooral negatief beeld geschetst'.

"Laten we beginnen met de sportieve resultaten, daar heeft de krant natuurlijk een punt. Negen wedstrijden zonder overwinning zijn de feiten. Maar het is nog niet zo lang geleden dat MVV in de media ‘de verrassing’ werd genoemd. Daarmee willen we maar zeggen dat het dubbeltje ook zomaar weer de andere kant op kan vallen", schrijft MVV. "Het NOW-verhaal van anderhalf jaar geleden wordt ook in het artikel benoemd. Ondanks uitleg aan de betreffende journalist blijft hij volharden in verkeerde aannames. Er wordt een bedrag genoemd dat MVV is misgelopen van 2 ton. Dit klopt niet. Dat is de helft."

MVV benadrukt dat het volop bezig is met gesprekken met investeerders. "Verder gaat het in het artikel over Ronny van Geneugden en dat zijn aanwezigheid imagoschade voor MVV zou zijn. Voor MVV geldt dat Ronny – die dag en nacht in de weer is voor MVV- onschuldig is tot het tegendeel bewezen is. Van imagoschade is in onze ogen daarom geen sprake, wij appreciëren Ronny als persoon en we waarderen zijn deskundigheid en inzet." Van Geneugden moet zich binnenkort voor de rechter verantwoorden voor het aannemen van een flinke geldsom in een grootschalig onderzoek in het Belgische voetbal.

— MVV Maastricht (@mvvmaastricht) January 26, 2022

MVV vindt dat de publicatie in De Limburger 'een verkeerd en vooral negatief beeld wordt geschetst'. "Het is jammer dat de positieve zaken waar iedereen bij MVV mee bezig is zelden tot nooit in de krant belicht worden", meent de club. "De inzet van betrokken supporters, de maatschappelijke acties van de Angel-Side, de inzet van tweehonderd vrijwilligers, de passie van de staf en onze jonge ploeg. Wat echter een goed gevoel geeft, is dat iedereen die MVV een warm hart toedraagt gelooft in de club. Want daar doen we het met z’n allen voor."