Dinsdag, 25 Januari 2022

Ontsnappingsroute voor Dembélé vanuit Engeland

Tottenham Hotspur heeft 45 miljoen euro over Luis Díaz, een bedrag dat door bonussen kan oplopen tot een totaalbedrag van 55 miljoen euro. Voor de Colombiaanse middenvelder van FC Porto ligt in Londen een contract voor vier of vijf seizoenen klaar. (Record)

Sergiño Dest is niet gevoelig voor de interesse van verschillende clubs buiten Spanje. Bronnen dicht bij de rechtsback verzekeren dat hij Barcelona-trainer Xavi ten koste van alles wil overtuigen van zijn kwaliteiten (Cadena SER)

Ousmane Dembélé is op de radar van Chelsea verschenen. De Londense club staat reeds in nauw contact met de bij Barcelona uit de gratie geraakte vleugelaanvaller en zijn management. (Onda Cero) De Londense club staat reeds in nauw contact met de bij Barcelona uit de gratie geraakte vleugelaanvaller en zijn management.

Arsenal heeft zich gemengd in de strijd om de handtekening van Raúl de Tomás. De spits van Espanyol werd eerder ook al in verband gebracht met Leeds United, Leicester City en West Ham United. (AS)

Internazionale is dicht bij het contracteren van Felipe Caicedo. Genoa is bereid om de spits te laten vertrekken en i Nerazzurri zijn momenteel al in onderhandeling met zijn zaakwaarnemer om zijn komst naar Milaan af te ronden. (Calciomercato)