‘Fiorentina haalt direct nieuwe doelpuntenmachine van 27 goals in 31 duels’

Dinsdag, 25 januari 2022 om 16:05 • Jeroen van Poppel

Het vertrek van Dusan Vlahovic is nog niet officieel, maar Fiorentina heeft zijn opvolger alvast binnen, zo melden meerdere Italiaanse en Braziliaanse media. Arthur Cabral maakt voor ongeveer vijftien miljoen euro de overstap vanaf FC Basel naar Florence. De 23-jarige centrumspits is dit seizoen ongelofelijk op schot en scoorde 27 keer in 31 officiële optredens bij de Zwitserse topclub.

Fiorentina nam in januari ook al Krzysztof Piatek op huurbasis over van Hertha BSC, maar de 26-jarige Pool wordt niet gezien als de ideale opvolger van Vlahovic. Voor die rol was ook voormalig Ajacied Arkadiusz Milik in beeld, maar Fiorentina kiest dus voor Arthur Cabral. De Braziliaan werd door Basel tweeënhalf jaar geleden voor zes miljoen euro weggekaapt bij Palmeiras. Dat bleek een schot in de roos, want de aanvaller scoorde intussen 65 keer in 106 officiële wedstrijden. Daarbovenop kwamen ook nog 17 assists.

Arthur Cabral krijgt de moeilijke taak om Vlahovic te vervangen en zijn doelpuntenproductie ook op een hoger niveau voort te zetten. Vlahovic scoorde dit seizoen al 20 keer in 24 officiële duels voor Fiorentina en vertrekt voor naar verluidt 75 miljoen euro naar Juventus. De transfer is in de afrondende fase en wordt binnen enkele dagen officieel gemaakt. Vlahovic tekent voor vierenhalf seizoen en gaat zeven miljoen euro netto per jaar opstrijken.