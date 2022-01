Internazionale meldt zich voor Gosens; Newcastle ziet bod worden afgewezen

Dinsdag, 25 januari 2022 om 12:01 • Jeroen van Poppel

Internazionale opent de onderhandelingen met Atalanta over Robin Gosens, zo meldt onder meer Fabrizio Romano. De regerend kampioen van Italië wil voorkomen dat de 27-jarige linkervleugelverdediger vertrekt naar Newcastle United, dat enkele dagen geleden zijn openingsbod van tafel zag worden geveegd.

Atalanta wil Gosens liever niet laten vertrekken, maar de Duits international heeft aangegeven zijn medio 2023 aflopende contract niet te verlengen. Gosens weet bovendien dat bij Newcastle een jaarsalaris van 3,5 miljoen euro klaarligt, drie keer zoveel als het huidige jaarloon van de voormalig speler van Heracles Almelo, zo meldde Sky Italia eerder. Gosens kan op St. James Park voor drieënhalf jaar tekenen.

Inter heeft een groot financieel nadeel ten opzichte van de concurrentie uit Newcastle: i Nerazzurri kunnen Gosens alleen op huurbasis met een eventueel verplichte optie tot koop inlijven, terwijl de steenrijke Engelse club direct kan betalen. Atalanta vraagt 35 miljoen euro voor de Duits-Nederlandse wingback en wees eerder een bod van 20 miljoen euro van Newcastle af.

Gosens is een belangrijke schakel in het elftal van trainer Gian Piero Gasperini, die als linkervleugelspeler in een systeem met drie centrumverdedigers ook veel aanvallende bijdrage heeft. Sinds zijn komst van Heracles in 2017 was Gosens in 157 wedstrijden goed voor 29 goals en 21 assists. Bij de Duitse nationale ploeg kwam hij tot 13 officiële duels (2 goals, 4 assists).