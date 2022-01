Amrabat mag bij transfer naar PSG hopen op overstap naar top van Engeland

Maandag, 24 januari 2022 om 07:11 • Chris Meijer • Laatste update: 07:45

Indien Tanguy Ndombélé komende week nog vertrekt bij Tottenham Hotspur, wordt Sofyan Amrabat mogelijk binnengehaald als zijn opvolger. Transfermarktexpert Fabrizio Romano meldt dat de 25-jarige middenvelder van Fiorentina een van de spelers op de lijst met mogelijke vervangers van Ndombélé is. Tegelijkertijd zijn er meer kandidaten in beeld en Tottenham zal komende week een knoop doorhakken.

Ndombélé werd in 2019 als duurste aankoop uit de clubhistorie gepresenteerd bij Tottenham. Daarvoor werd een bedrag van zestig miljoen euro overgemaakt aan Olympique Lyon. Na tweeënhalf jaar lijkt er nu echter een einde te gaan komen aan het teleurstellende dienstverband van de zevenvoudig Frans international in Engeland. Ndombélé traint al een tijdje apart van de A-selectie en wordt de afgelopen dagen nadrukkelijk gelinkt aan een overstap naar AS Roma of Paris Saint-Germain.

“Ik praat niet over Ndombélé, omdat hij niet bij onze club speelt. PSG staat open voor vooruitgang, voor verbetering. Alles ligt open en er is nog een week te gaan”, zo reageerde Mauricio Pochettino op de geruchten over Ndombélé. De huidige trainer van PSG was in 2019 als manager van Tottenham een groot voorstander van diens komst. Tegelijkertijd zou Ndombélé een overgang naar PSG zelf ook zien zitten. Les Parisiens zijn nog altijd met Tottenham in gesprek over een huurperiode van de middenvelder.

Tottenham bereidt zich dus al voor op een scenario waarin Ndombélé - die sinds Antonio Conte het stokje overnam van Nuno Espírito Santo nauwelijks meer aan spelen toekomt - een transfer maakt. Amrabat is een van de kandidaten om zijn vertrek op te vangen. De Marokkaans international, momenteel actief op de Afrika Cup, speelt sinds de zomer van 2020 voor Fiorentina, dat bijna twintig miljoen euro neertelde om hem over te nemen van Hellas Verona.

Vorig seizoen speelde Amrabat nog 33 wedstrijden, maar sinds de komst van trainer Vincenzo Italiano moet hij het over het algemeen stellen met een reserverol. De voormalig speler van onder meer FC Utrecht, Feyenoord en Club Brugge kwam in deze voetbaljaargang vooralsnog tot 290 speelminuten verspreid over 12 wedstrijden, waarin hij pas 2 keer basisspeler was. Zijn contract bij Fiorentina loopt nog door tot de zomer van 2024.